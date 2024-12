Alba Carrillo se planta en 'D Corazón' por su jugarreta: "Pensé que era un programa blanco"

Este sábado es 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes y es habitual que en los medios de comunicación se puedan leer noticias que son inocentadas. También es común que en los programas se gaste algún tipo de broma como han hecho con Antonio Santana en 'Socialité' o con Alba Carrillo en 'D Corazón'.

Así, nada más arrancar el programa, Jordi González avanzaba que uno de los colaboradores de 'D Corazón' se iba a llevar un gran chasco. "Uno de vosotros cuatro ha sido pillado o pillada. Tenemos imágenes muy comprometedoras de uno de vosotros/vosotras y nada volverá a ser igual a partir de hoy", advertía el presentador mientras se podía ver a una Alba Carrillo con cara de pocos amigos.

Inmediatamente se descubría que 'D Corazón' había pillado a Alba Carrillo en una situación comprometida junto a otro hombre. "Alba ha llegado el momento que no querías que llegara, pero ha llegado. Yo pensé que nunca diría esto en este programa de televisión pero las imágenes más comprometedoras van a ver la luz", anunciaba Jordi González.

Tras ver un pequeño cebo, Alba se revolvía en su asiento. "Yo ya le he dicho al director que esto no era necesario, yo pensaba que este era un programa blanco y que estas cosas no iban a pasar. Replicamos todo de otros formatos y...", soltaba Carrillo en clara alusión a los programas de Telecinco. "Vas a fiestas de empresa y claro...", le soltaba a modo de pulla Jordi. "Estas imágenes tienen un gran valor", defendía por su lado Jorge Borrajo, director de Semana.

"Bueno pues coméntalas tú que eres director de revista, a mí que me importa. Es que no me hace gracia. Yo en este programa confiaba. En otros no, porque sabía a lo que me exponía. Pero aquí yo venía tranquila pensando que mis compañeros eran de otra manera pero igual te graban", decía muy cabreada.

Y cuando Marina Bernal trataba de responderla, Alba Carrillo la silenciaba. "Tú cállate que...", le espetaba. "Pero las experiencias te tienen que valer para algo en la vida", le recriminaba su compañera. "Ahh, ¿qué el problema lo tengo yo?", cuestionaba Alba indignada. "Vuelvo a ser la damnificada y vuelvo a tener yo la culpa, guapa ya te vale", le contestaba. "Pero Alba, por favor", le contestaba Marina. "Yo confío en un programa que me han dicho que es blanco y que voy a estar arropada...", incidía ella. "No te calientes que eres muy de calentarte", terminaba diciendo.

La inocentada de Alba Carrillo en 'D Corazón'

Justo después se emitían las imágenes en las que Alba Carrillo protagonizaba una inocentada riéndose de una pillada con Alberto Guzmán en la fiesta de navidad de 'D Corazón'. "Me ha costado no reírme oye", aseveraba ella. "Qué buena, que seria estabas", le reconocía Anne Igartiburu.

"Oye quiero decir que en este programa no se graba, y no cogen a traición a la gente, al revés estoy muy feliz y todos mis compañeros son un encanto", sentenciaba. "Bueno esto ha sido una inocentada y una broma", aclaraba Anne Igartiburu después de que sonara la mítica sintonía de 'Inocente, Inocente'.