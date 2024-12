Alba Carrillo dice abiertamente por qué Alessandro Lequio es protegido en Mediaset y quién hay detrás

Bárbara Rey puso en jaque a Mediaset tras sacar a relucir "las cartas de la vergüenza" de Alessandro Lequio en las que confesaba en el pasado que le gustaba pegar a las mujeres. Se vivió un momento de mucha tensión en su especial 'De Viernes' y, desde entonces, no deja de colear, pronunciándose al respecto Alba Carrillo.

Bárbara, más Bárbara que nunca, no se cortó en asestar un grueso e incontestable palo a Telecinco y a los espacios televisivos de la cadena que tienen a Lequio entre sus filas: "Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor". Una demoledora denuncia en directo mientras apelaba al público a entrar en Google y ver los vídeos en los que el conde admitía esos comportamientos con las mujeres.

Aparte de las cartas a Antonia Dell'Atte y su propio libro, Alessandro Lequio también admitió haber agredido a mujeres en el programa "Tómbola". Vergonzoso que sigan contratando a este señor. #BarbaraReyMiVerdad3

La situación se desmadró y Santi Acosta, el presentador del formato, le paró los pies y pidió a la dirección del programa cortar el micro de Bárbara Rey. Una censura por la que se le oyó rebelarse: "¿A mi? ¿A mi?". Sin duda, fue uno de los momentos más sonados de la entrevista de la vedette en plató y está dando lugar a numerosas reacciones.

💥Bárbara Rey contra Lequio 💥



“Las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio”



“Tú mismo has reconocido que has pegado a mujeres y está en los vídeos”



#BárbaraReyMiVerdad3

La mayoría aplaudiendo que Bárbara expusiera de esa manera de Alessandro Lequio y a Telecinco por seguir contratando a una persona que no encaja con esos valores "blancos y familiares" promulgados por la nueva administración. "¿Por qué a Lequio no le pasa nada de esto factura?", se preguntó Laura Fa en redes sociales.

Una cuestión muy extendida ante la que Alba Carrillo ha dado una clave, poniendo sobre la mesa a la persona con poder que le ayuda a mantenerse ahí. "Lequio está protegido, entre otras, por la madrina de su hija, Ana Rosa Quintana", ha expuesto la colaboradora y modelo.

"No es buen tertuliano porque va, sin piedad, a por las mujeres sistemáticamente, salvo las que a él le parecen de la clase social suficiente para no denigrarlas, al menos en público", sentencia sin rodeos. "Igual que un maltratador no puede ser buen padre. Un maltratador no puede ser ni buen tertuliano, ni buen NADA", remata Alba Carrillo, tildando con esa gruesa palabra a Alessandro.