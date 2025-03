Carmen Lomana vuelve a la carga contra 'La Revuelta' y atiza a Broncano desde 'D Corazón' en TVE

Carmen Lomana ha acudido este sábado, 22 de marzo, a su puesto de colaboradora en 'D Corazón'. Allí ha sido preguntada por las fotos que han salido esta semana muy bien acompañada de Jesús Arroyo, un consultor de estrategia y comunicación, con el que ha iniciado una relación.

Luis Pliego, se metió por un momento en el papel de David Broncano para hacerle una de las clásicas preguntas que este realiza a sus invitados de 'La Revuelta'. El objetivo era conocer cómo estaba la situación amorosa de la empresaria. Era entonces cuando Carmen Lomana, para sorpresa de todos sus compañeros, espetó: "Broncano no me quiere".

A la pregunta de cuántas relaciones ha tenido en el último mes, la colaboradora respondió, con sinceridad: "En el último mes, no". Esto provocó el asombro del resto de tertulianos, así como de Ana Prada, quien este sábado sustituía a Anne Igartiburu, la presentadora habitual del espacio de crónica social de La 1. "Entonces, cuando has hablado de que te has despertado con un mirlo de primavera, ¿no era una metáfora?", quiso saber Alberto Guzmán.

Carmen Lomana aseguró que eran palabras literales: "Escuchaba en la radio que comenzaba la primavera y abrí la ventana y había un mirlo cantando, que es uno de los primeros pájaros de la temporada. Quizás sea cursi, pero fue así", explicó. "Conociéndote, que tú eres la antítesis de lo cursi, estás con un brillo especial", añadía el director de la revista 'Lecturas'.

Carmen Lomana señala a David Broncano: "No me quiere ni ver"

Ante esto, su compañera dejaba claro que sólo tiene buenos amigos. "Lo que pasa es que cuando tienes buenos momentos, pues estás fenomenal", reconocía ella, sin querer entrar en detalles. Tras esto, explicó sus palabras sobre el presentador de 'La Revuelta': "Lo de Broncano… yo es que tengo mis tiempos". "Broncano, invita a Carmen a tu programa", le pedía Ana Prada. "¡Pero si no me quiere ni ver!", exclamaba la colaboradora.

La presentadora le ha preguntado por los motivos. A lo que Carmen Lomana ha puesto la pelota en el tejado del cómico: "Pregúntaselo a él". "Vamos a hacer un llamamiento para que vayas”¡", ha insistido la periodista. Tras lo cual, la socialité confesaba que "yo estuve pico y pala para ir cuando estaba en Movistar Plus+". Y acto seguido, se dirigía directamente a él: "Ya sé que no me quieres".

Pero, lejos de quedarse ahí, contó el desagradable momento que vivió cuando acudió como público a 'La Revuelta': "Fui un día con una amiga, porque venía Ana Mena y me apetecía verla. No me dijo ni hola ni me saludó. No le gusto y está en su pleno derecho". La presentadora de 'D Corazón' hizo un llamamiento para que su compañera vaya al programa: "Lo pedimos nosotros. Queremos a Carmen Lomana en 'La Revuelta'". "Ahora tengo percha, con lo del libro", sentenciaba la empresaria, haciendo referencia al libro de memorias que ha publicado recientemente, 'Pasión por la vida'.