En 'Socialité' muestran la cara oscura de Terelu Campos y señalan lo insospechado de 'Supervivientes'

Cada vez son más los testimonios que tachan a Terelu Campos de "clasista". El último en cargar contra la hermana de Carmen Borrego ha sido el periodista Sergio Alís, quien trabajó con ella, por lo que sabe de muy buena tinta cómo es la malagueña como compañera.

El primero en destapar la cara más desconocida de Terelu Campos fue Alessandro Lequio. Según contó el italiano en 'Vamos a ver', en la época en la que presentaba 'Con T de Tarde' en Telemadrid, le exigía a su secretaria que la siguiese con un cenicero para depositar las cenizas de los cigarros que fumaba. E incluso que dejó caer un chicle de su boca en la mano de la trabajadora para que esta lo tirase a la basura.

Pese a que la colaboradora de '¡De viernes!' negó estas afirmaciones de Lequio, pronto otros testimonios la pusieron contra las cuerdas. 'Tardear' contó en exclusiva con el testimonio de una excompañera suya de Telemadrid que desveló cómo era trabajar con la hija mayor de María Teresa Campos.

Aunque prefirió mantenerse en el anonimato, ratificó la versión del italiano: "Lo que cuenta Lequio es verdad y la explicación que da Terelu, también". Y es que, según esta mujer, cuando se permitía fumar en los platós y las publicidades eran cortas, a "Terelu no le daba tiempo a fumar y su asistente personal le traía el tabaco, le sostenía el cenicero y le encendía los cigarros". Y no solamente esto sino que, además, "le llevaba el tabaco, le abría los refrescos, le removía el yogurt…".

Sergio Alís, demoledor con Terelu Campos: "Es clasista, rara y egoísta"

Sergio Alís carga contra Terelu Campos en 'Socialité'.

Además, esta excompañera de Terelu Campos aseguró en 'Tardear' que nunca escuchó a esta dar las gracias. "Entiendo que si era parte de su trabajo, a mí tampoco me dan las gracias en mi trabajo y no me parece mal. Yo no juzgo, yo solo cuento lo que he visto y vivido", reconoce.

Ahora, es otro excompañero de la madre de Alejandra Rubio el que se une a estas críticas hacia ella. Se trata del periodista Sergio Alís, quien ha cargado contra la colaboradora de '¡De viernes!' desde 'Socialité'. Sin pelos en la lengua, tacha a Terelu Campos de "rara, egoísta y clasista". "Como profesional es trabajadora y demasiado estricta, no es natural, todo es artificial", asegura. Según Alís, durante las publicidades en televisión, pedía retoques todo el tiempo.

No obstante, no dudaba en dirigirse a Alessandro Lequio para ponerle los puntos sobre las íes: "Tú no has vivido ni la mitad de las cosas que estás diciendo. En Telecinco no lo has podido ver, eso ocurría en Telemadrid. Lo del tema del cenicero era algo natural y comprensible, ella se iba a la parte de atrás y estaba su secretaria, no su esclava, y no era un acto de empoderamiento, era porque no quería que la ceniza se cayese al suelo. Yo he visto a Terelu coger la ceniza del suelo con un pañuelo".

Además, el periodista también carga contra su paso por 'Supervivientes 2025': "Ha ido a un centro de descanso. Es un cachondeo, te has tirado 18 días sin comer y le colocan delante un cola cao, un montón de porras y se dedica a quitarle los posos. Cumple, hay que cumplir hasta el final", sentencia.