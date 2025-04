Enrique del Pozo tira de la manta y desarma a Terelu Campos con lo que revela ahora en Telecinco

Desde que Alessandro Lequio volviera a rescatar episodios del pasado de cuando Terelu Campos fue la presentadora estrella de Telemadrid no han hecho más que salir testimonios de cómo la colaboradora trataba a su equipo o se comportaba. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Enrique del Pozo en 'Tardear'.

Y es que el programa vespertino que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco recreaba en su última emisión el plató de 'Con t de tarde' en Telemadrid para abordar la polémica en torno a Terelu Campos. Además se hacía eco de nuevos testimonios que ponían a la colaboradora de 'De Viernes' contra las cuerdas y otros que daban la cara por ella.

"Varios de los colaboradores del programa que presentaba Terelu en Telemadrid han hablado para Tardear y no han pasado dejar la ocasión para dar su versión de lo que sucedía tanto dentro como fuera del plató", adelantaba Frank Blanco antes de escuchar el testimonio de colaboradores como Enrique del Pozo o Josemi Rodríguez Sieiro.

La denuncia de Enrique del Pozo en 'Tardear'

Así, Enrique del Pozo no dudaba en cargar duramente contra Terelu Campos. Según el cantante y actor, él se acercaba al público antes de empezar el programa para saber si la presentadora les trataba bien o no y parece que Terelu tenía actitudes altivas.

"Yo me acuerdo una vez que le llevé la contraria ante la cámara y me dijo que no era quien para hacerle eso. Yo esto solamente lo he visto con dos personas en mis 45 años de carrera: José Luis Moreno y con ella", empezaba diciendo el que fuera colaborador de 'Viva la vida' o 'Día a día'.

"Yo entraba al público un poco antes que ella, les hablaba en plan '¿os han dado el bocadillo?' hasta que un día me dijo directamente: 'que sea la última vez que tú te diriges al público. Dedícate a lo que te tienes que dedicar'", terminaba contando Enrique del Pozo.

Por su parte, Josemi Rodríguez Sieiro no se cortó al señalar que todos los que hablan ahora mal de Terelu Campos son aquellos que quisieron trabajar con ella y Terelu no les contrató. "Eso son los que hablan mal de María Teresa y de Terelu, es la excusa perfecta", aseveraba el periodista. También el presentador Jaime Bores destacaba que siempre que trabajó con ella Terelu fue muy educada y tuvo una relación estupenda con ella.