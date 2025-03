Montoya se planta ante Damián y le pone en su sitio por su polémico hecho en 'Supervivientes'

La comida sigue siendo uno de los principales focos de conflicto en 'Supervivientes 2025'. De hecho, el reparto del premio de una de las pruebas de recompensa ha motivado un gran conflicto entre Damián Quintero y Montoya en el conocido como 'Oráculo de Poseidón'. Todo ha sucedido cuando el deportista olímpico se ha impuesto en las pruebas formuladas por la organización. En vez de repartir con todos sus compañeros, el superviviente ha decidido compartirla entre algunos de ellos, lo que ha provocado el estallido de otros.

"Como os he dicho al principio, la recompensa era individual, el juego era clasificatorio y esta recompensa es tuya. Yo no he mentido, pero tengo aquí un cuchillo porque oye tú puedes elegir si te comes la pizza entera, porque es tu pizza y te lo has ganado a pulso y sin límite de tiempo. O puedes elegir comerte el trozo que tú quieras y elegir qué compañero sigue comiendo", le ha comentado Laura Madrueño al término de la prueba.

Como respuesta, Damián Quintero ha asegurado: "Yo creo que hemos llegado hasta la final y creo que la dividiría en tres partes y la disfrutamos entre nosotros. Eso es FairPlay (juego limpio)". "Eso no lo puedes decidir. Tú puedes decidir partir tu trozo y decidir quien es el siguiente", le ha apuntado la presentadora. Tras ello, Damián se ha partido su trozo, Pelayo también ha hecho lo propio y el último en comer ha sido Borja. Un gesto que ha llamado mucho la atención de sus compañeros e incluso de Sandra Barneda. "Yo todavía sigo anonadada de que no han dudado los tres... el resto les ha importado nada", ha asegurado.

Montoya y Carmen Alcayde, a la yugular de Damián y sus compañeros

Esta decisión ha provocado el estallido de Montoya desde el 'Oráculo de Poseidón'. "Hablo las cosas como las siento y esto viene de atrás... Me está hablando todas las noches de los valores y ahora ha quedado retratado. Yo no quería comer, a mí me da igual comer, pero las cosas claras y no vengamos con las caretas de valores y convivencia. ¡Que no puede ser y aquí se ha quedado retratado!", le ha asestado el concursante.

Carmen Alcayde no se ha quedado tampoco callada: "Las instrucciones estaban claras y podían compartir con toda la playa. Para mí ha sido vergonzoso. Me ha parecido de un egoísmo tan bestia. Estamos todos muertos de hambre... Me ha parecido una vergüenza y lo siento, lo tengo que decir. Una tristeza de los tres".

En ese momento, la presentadora ha tomado la palabra para preguntarle a Damián si habían quedado claras las instrucciones o se trataba de una confusión. Tanto Pelayo como Damián han asegurado haberse enterado de las reglas. Sin embargo, sus intervenciones han dejado entrever lo contrario: "Yo pensaba que el siguiente eran los finalistas, por eso lo más justo es que los tres que llegase al final". "Yo te he explicado como tenía que ser y habéis decidido hacerlo así y ha sido vuestra decisión", le ha recordado la presentadora ante lo que a Damián no le ha quedado más remedio que asegurar: "Exacto".

El conflicto ha seguido en todo lo alto tras una de las pausas publicitarias del reality. "Yo creo que lo he entendido perfectamente. He entendido que en principio había que partirlo entre dos y cuando le he hecho la propuesta a Laura, que creo que la ha entendido perfectamente, ha dicho tú corta por donde quieras y esto pasa al siguiente y lo que entiendo es que si corto pasa al siguiente finalista y pasa al siguiente y por eso he dicho que lo divido entre tres", ha comentado Damián.

Sandra Barneda, obligada a intervenir para aclarar la confusión

"Antes de empezar la prueba he visto la pizza y he dicho, ojalá se pueda compartir con dos y la compartimos los tres y ellos han dicho lo mismo", ha añadido Borja. Una versión que no ha convencido a Sandra Barneda: "Eso es lo que habéis entendido los tres, pero yo estaba escuchando a Laura y lo he entendido. A lo mejor es que estoy fuera y no tengo la hambruna, me gustaría el resto de compañeros si han entendido lo que Damián, Pelayo y Borja han entendido". Acto seguido, Carmen Alcayde, Makoke y Anita Williams han asegurado haber entendido la versión del reality.

Al verse acorralado, Damián Quintero ha asegurado ser alérgico al marisco. Un handicap que algunos de sus compañeros intentan suplir dándole más comida y que el medallista ha utilizado para asegurar que compañeros como Montoya no compartan: "Yo no lo he pedido. Es mi handicap y sin pedirles a ellos nada han llegado... Tiene que salir de ti el compartir con un compañero que tiene un handicap y que si no lo compartes, no pasa nada, no me quejo". Un incendiario comentario que, lejos de sellar el conflicto, ha vuelto a hacer estallar el 'Oráculo de Poseidón'.