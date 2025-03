La pareja de Borja González aclara el motivo de su chocante plantón en el plató de 'Supervivientes'

Con su fichaje en 'Supervivientes 2025', Borja González se sumó a la larga lista de rostros de 'La isla de las tentaciones' que se han atrevido poner rumbo a los Cayos Cochinos. Y aunque está demostrando ser uno de los rivales más fuertes de su playa, la estancia del valenciano en el concurso podría verse afectada por un problema del exterior. Ana Solma, su pareja con la que puso su amor a prueba en el reality de Telecinco, se ausentó este jueves de plató dejándolo sin defensa.

La influencer y el militar fueron una de las pocas parejas de su edición que consiguieron resistirse a la tentación y abandonar República Dominicana de la mano. De hecho, pocos meses después de su paso por el formato conducido por Sandra Barneda, desvelaron que estaban esperando su primer hijo. Y aunque el valenciano se encargó de dejar a Ana Soloma como su principal defensora, este jueves no hubo ni rastro de ella en plató.

Ana Solma, novia de Borja González, explica el motivo de su ausencia en el plató de 'Supervivientes 2025'

Ante el revuelo formado por dejar a Borja González sin representante durante la gala de este jueves, la valenciana se ha sincerado sobre el motivo de su ausencia. "Tengo muchas cosas que contaros. Hoy estoy megacansada porque llevamos desde esta mañana mi madre y yo pateándonos todo el centro de Valencia porque, como os dije que se casa mi hermano en mayo, mi madre necesitaba un traje de madrina", comenzó explicando a sus seguidores de Instagram.

"Entonces, claro, hemos estado en busca del traje de madrina que no fuese ni muy pomposo, ni mucha lentejuela, ni mucho encaje, pero discreto, pero de madrina, pero de fiesta, que le gustase a mi madre y me gustase a mí…", continuó relatando, poniendo en contexto a su seguidores sobre el ajetreo que ha vivido estos últimos días. Fue entonces cuando anunció el motivo por el que no estaría en la gala.

Y es que este jueves, el plató estaba más lleno que de costumbre. "Esta noche hacen 'Supervivientes' y no he ido al debate no porque no quiera, eh, yo por mi hombre, si me llaman, yo voy, pero esta vez como hay más nominados y tal se ve que se ha colapsado un poco el plató…", confesó la novia de Borja González, retirando que cuando sea necesario acudirá a las instalaciones de Mediaset para defender a su pareja.