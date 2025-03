La amenaza del exterior para Borja González por la que ha estado en terapia antes de 'Supervivientes'

Borja González y Ana Solma fueron de las pocas parejas que sobrevivieron a su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. Una prueba de fuego que no solo superaron sino que, además, les unió más. Hasta el punto de convertirse en padres de su primer hijo, Luca.

Ahora, un año después de su paso por el reality presentado por Sandra Barneda, Borja González se ha embarcado en otra aventura, la de ser concursante de 'Supervivientes 2025'. Aunque la pareja presume de su amor en redes sociales, parece ser que solamente sería de cara a la galería. Así lo ha reconocido la propia Ana, quien se ha abierto en canal en el programa 'Recién nacidos' de Mtmad.

Aunque la joven reconoce ser una mujer "afortunada", también confiesa que hay ciertos momentos que se le hacen cuesta arriba. "Voy en automático, nos falta organización, saber gestionar lo que tenemos que hacer. Hay mucho estrés, trabajamos mucho y eso con el peque nos genera mucho estrés", asegura la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones'. Ese ha sido uno de los motivos que la ha llevado a distanciarse de su pareja, con el que discute más que nunca desde que son padres.

La mujer de Borja González ha recordado junto a la psicóloga María Ros uno de los momentos más complicados para ella. Y fue cuando retomó sus compromisos profesionales apenas unas semanas después de dar a la luz. Algo que a día de hoy le sigue removiendo: "Solo deseaba que Borja se fuera de casa para poder llorar porque sentía que nadie me iba a entender. No tenía ganas de absolutamente nada", reconoce.

En su opinión, uno de los principales problemas que tiene su pareja es que, aunque tienen una buena comunicación, admite que "no lo hacemos bien". Y esto es algo con lo que Borja también está de acuerdo. Antes de poner rumbo a Honduras, el actual concursante de 'Supervivientes' también participó en esta terapia junto a María Ros, a la que expusieron sus problemas de pareja. "Hablando no lo solucionamos nunca. Creo que vive en otra realidad. Nuestro punto débil es no hablar las cosas bien y no pedir perdón", confesaba Ana.

Aunque el nacimiento de su pequeño Luca tras su paso por 'La isla de las tentaciones' supuso una gran sorpresa para la pareja, a Ana en un futuro les gustaría darle un hermanito o hermanita. Algo a lo que Borja se niega categóricamente. "Yo ya lo decía antes y ahora más", dejó claro el valenciano en el podcast 'En todas las salsas', también de Mtmad. Aunque lo que sí que no descarta es pasar por el altar: "Quizá algún día, en unos años, hinco rodilla".

Pese a estar en un delicado momento en su relación, Ana se ha convertido en la máxima defensora de Borja González desde el plató de 'Supervivientes'. "¡A por todas!", exclamó la joven junto a un emotivo vídeo de su despedida, un adiós que coincidió con el primer cumpleaños de su hijo Luca. Precisamente, separarse de su hijo ha sido lo más duro para el concursante: "No ha sido una decisión fácil para mí venir a Supervivientes, aún siendo una oportunidad con la que he soñado siempre, pero separarme de Luca está siendo y va a ser muy muy duro para mí", ha publicado en su cuenta de Instagram.