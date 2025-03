Sale a la luz el acuerdo de Terelu Campos con 'Supervivientes 2025' y la fecha de su posible abandono

Terelu Campos continúa enfrentándose a las adversidades de los Cayos Cochinos a medida que pasan sus días de prueba en 'Supervivientes 2025'. La malagueña podría convertirse en concursante oficial si supera los 21 días que pasó su hermana en el reality, pero Kiko Matamoros ha adelantado que eso no sucederá. El televisivo ha destapado en 'Ni que fuéramos' el acuerdo al que la presentadora ha llegado con la organización de cara a su futuro en la isla.

Nada más recibirla en Honduras, Jorge Javier Vázquez ya advirtió que, pese a que su papel inicial es de fantasma del futuro, la colaboradora de 'De viernes' podría optar a los 200.000 euros del premio si consigue resistir poco menos de un mes bajo las mismas condiciones que sus compañeros. Eso sí, la malagueña no puede nominar ni ser nominada por el resto de concursantes durante el período de prueba.

Sin embargo, el posible fichaje final de Terelu Campos como concursante de pleno derecho choca de frente con algunos de sus compromisos laborales más inminentes. Es por eso que Kiko Matamoros y compañía no han dudado en debatir este lunes sobre qué ocurriría si la televisiva se pierde su debut teatral por continuar en el concurso estrella de Telecinco.

Kiko Matamoros destripa el futuro de Terelu Campos en 'Supervivientes: "No va a estar más de 21 días"

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'

Marta Riesco ha sugerido que la organización podría concederle un viaje especial para representar la obra, que se estrena el próximo 26 de abril en Valladolid, y más tarde dejarla regresar al concurso. "No, no", advirtió tajante el colaborador de 'Ni que fuéramos', que pudo hablar con Terelu antes de su aventura. "Me dijo: mi prioridad es la obra. Esto lo hago, me dio a entender, porque no podía decir que no", comenzó explicando el tertuliano.

"Pero que ella lo que quiere es tener tiempo para preparar suficientemente, con todas las garantías, su obra. Te aseguro que no está más de 21 días", adelantó Kiko Matamoros, destapando que la malagueña estará más que lista para su primera función y lejos de los Cayos Cochinos en el próximo mes de abril. "Ella me ha dicho a mí que quiere prepararlo perfectísimamente, siente mucha responsabilidad y esto le partía la preparación", desveló también Javier de Hoyos.

El acuerdo de Terelu a cambio de su fichaje: presentar un programa en Telecinco

Al parecer, la colaboradora de 'De viernes' llevaría ensayando desde enero para el estreno de 'Santa Lola' porque era consciente de que estos días en la isla le iban a restar tiempo de preparación. "Quiere ensayar en tiempo suficiente para el día del estreno estar a la altura. Un mes antes va a estar aquí seguro", insistió Matamoros. Sin embargo, Riesgo continuó evaluando la posibilidad de que asista a ensayos en remoto, a través de videollamada desde Honduras.

"No van a destripar el contenido de la obra", advirtió Kiko Matamoros antes de que Javier de Hoyos puntualizase que, lejos de ser una única fecha en Valladolid, el espectáculo saldrá de gira. Y al parecer, Terelu Campos no ha ofrecido su paso por Honduras a cambio de nada, ya que según 'Ni que fuéramos', habría exigido presentar un formato de la cadena a cambio de su fichaje.

Y si bien han sugerido que la malagueña podría ponerse al frente de 'De viernes' durante el período vacacional ante la ausencia de Beatriz Archidona y Santi Acosta, Matamoros vislumbra exigencias de mayor calibre. "Yo creo que eso no entra en los parámetros. Creo que hay otro programa que es mucho más goloso que '¡De Viernes!', porque tiene dos, tiene sábado y domingo... 'Fiesta", sugirió el colaborador.

"Yo ahí la vería muy bien, porque el público que lo ve es del perfil de Terelu. Le puede encajar perfectamente", aseguró el colaborador de 'Ni que fuéramos', que al inicio del programa también insistió en que Terelu ha viajado a Honduras bajo "muchas presiones de la productora", lejos de querer vivir esta aventura televisiva, a la que continúa adaptándose día tras día junto a sus compañeros de Playa Calma.