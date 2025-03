Juan del Val impugna a la dirección de 'La Roca' por el delicado tema que han difundido

El estado de salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, quien ahora se hace llamar Sheila Davil, es cada día más preocupante. La semana pasada, fue detenida por tráfico de estupefacientes y sus últimas declaraciones no han hecho más que aumentar esta preocupación. Por tal motivo, Juan del Val ha lanzado una solicitud al equipo de 'La Roca'.

"Soy hija de Rocío Durcal", aseguró Sheila Devil. Tras esto, la verdadera hija de Rocío Dúrcal, Carmen Morales, ha desmentido esta información y ha pedido a los medios de comunicación que no entrevisten a la hija de Camilo Sesto, ya que tiene "un problema de drogas muy importante". Y es que, la pasada semana, fue detenida por llevar encima 12 gramos de cocaína.

Sobre este delicado tema han debatido en la tarde de este domingo, 9 de marzo, en 'La Roca' donde Pilar Vidal también dejaba entrever que quizás no debería entrevistarse ni dar voz a Sheila Devil.

Juan del Val pide no dar voz a la hija de Camilo Sesto

Juan del Val era de la misma opinión que Carmen Morales: "Me parece que este es el verdadero debate. A mí me da igual el resto. Yo no sé si deberíamos estar hablando de una persona que tiene estos problemas". De esta forma, ha vuelto a hacer referencia al grave problema de drogadicción que ha sufre la joven. "No se le puede entrevistar para después estar dando noticias de una persona completamente enferma", ha añadido el escritor.

"No sé si los medios de comunicación deberíamos de estar hablando de una persona enferma", ha insistido Juan del Val, criticando a su propio programa. Además, ha pedido a sus compañeros ponerse en la piel de la familia de Sheila Devil.

"Tenemos que ponernos en el lugar de esa familia". Ya que, en su opinión, no debe ser plato de buen gusto ver a un ser querido en esa situación tan delicada: "Está expuesta a que todo el mundo pueda hablar de ella", ha sentenciado el escritor.