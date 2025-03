Juan del Val detiene 'La Roca' para denunciar lo emitido por el programa: "Me parece una mierda"

Si hay algo que caracteriza a Juan del Val es que no tiene pelos en la lengua y que no tiene ningún reparo incluso en cuestionar los contenidos de 'La Roca', el programa que presenta su mujer Nuria Roca. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este domingo al hablar de Claudia Bavel.

'La Roca' se ha hecho eco de los nuevos mensajes que han salido a la luz de Claudia Bavel hablando con Joaquín Sánchez y de las últimas declaraciones de la actriz de cine para adultos en 'De Viernes'.

"Yo con Claudia Bavel estoy en un sinvivir porque ha puesto el panorama de las celebritys patas arriba porque no hay semana en la que no se descubran más nombres", comentaba Marta Critikian. "Es que parece como una quiniela o un bingo", apostillaba Nuria Roca. "Pues si podemos hacer la quiniela de Claudia Bavel y te digo yo que habrá más nombres porque a la pregunta de si se van a desvelar más rostros conocidos esto es lo que ha contestado", añadía la colaboradora.

Al preguntarle, Claudia Bavel ha asegurado que todo dependerá de si sus ex amigas siguen filtrando nombres o mensajes. Era entonces cuando Juan del Val mostraba su indignación en 'La Roca'. "Somos idiotas. Darle recorrido a esta.... Ya está bien", soltaba el colaborador.

Unas palabras a las que se sumaba Pilar Vidal y que incluso también secundaba Nuria Roca. "Y luego es que no hay nada, no hay un peso de información. Y basta ya con la bromita de que a ver si mis ex amigas. Mira si tú difundes un mensaje, aunque luego se lo enseñes a tus amigas es un delito", sentenciaba Juan del Val.

"Ya está bien con la gracia. La sociedad en sí... Digo un nombre y me callo... Me parece una mierda", terminaba de opinar Juan del Val con respecto a la actitud de Claudia Bavel para seguir en el candelero.

Después era Pilar Vidal la que cuestionaba también a Claudia Bavel y dejaba claro el motivo por el que sigue haciéndose notar. "Yo he comprobado ya que esa teoría de las examigas no es cierta, porque además hablé con una de ellas y lo que dicen es que 'ella nos lo contó'. Lo típico que tú le cuentas a tu amiga de 'me acaba de escribir fulanito'. No tienen pruebas ni pantallazos ni nada. Es la propia Bavel quien manda los pantallazos a determinados compañeros. Quiere ser famosa, y además está dolida porque se ha quedado fuera de un reality", aseveraba.