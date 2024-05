Un reportero de Joaquín Prat se ve obligado a huir en pleno reportaje: «Le van a pegar una paliza»

Si alguien conoce lo que es asumir riesgos en el mundo del reporterismo, ese es Paco Ballesta. Y este jueves, el reportero de ‘Vamos a ver’ volvió a enfrentarse al peligro yendo a Campillos para conseguir testimonios sobre ‘El Chumbo’. En mitad de su conexión con Joaquín Prat, el periodista advirtió sobre la dificultad para grabar en la calle donde se encuentra el hombre atrincherado y las constantes amenazas que habían recibido de su familia.

‘El Chumbo’ se encerró en casa el pasado lunes con una escopeta tras haber sido detenido por la Guardia Civil. Este jueves, ‘Vamos a ver’ acudió al municipio en busca de la versión de algún vecino, pero se encontraron con un panorama al que no pudieron hacer frente. «Hola Paco. Buenos días, ¿es ahí donde lo detienen?», preguntó Joaquín Prat al ver a su compañero.

Paco Ballesta denuncia lo vivido en ‘Vamos a ver’: «Para ellos la única opción ha sido la violencia»

«Joaquín, estamos ya camino de Cádiz y te cuento por qué», adelantó el reportero de ‘Vamos a ver’. Fue entonces cuando relató el calvario que todo el equipo había vivido al intentar grabar en el barrio. «La familia de ‘El Chumbo’ quiere imponer su ley en la calle. Prohíbe a todo periodista o persona grabar en su calle y advierten: quien lo haga le van a romper el coche, le van a destrozar la cámara y le van a pegar una paliza«, explicó el periodista.

Y es que, Paco Ballesta vivió en su propia piel las amenazas de los familiares del fugitivo por querer preguntar en el vecindario. «Prohíben pasar por su calle y preguntar a la familia. Hemos intentado hablar con ellos con calma, pretendiendo rebajar un poquito la tensión, que hubiera diálogo», continuó explicando el reportero de Joaquín Prat, a quién no le quedó más remedio que desistir en su objetivo.

Paco Ballesta en ‘Vamos a ver’

«Para ellos la única opción ha sido la violencia, amenaza, la agresividad verbal y es curioso que para intentar defender a su hermano utilicen maniobras que son ilegales: la amenaza e intenten coaccionarnos y limitar nuestra libertad a la información», aseguró Ballesta antes de que ‘Vamos a ver’ mostrase las únicas imágenes que habían podido conseguir.

«En la calle esta ya no hay que grabar más… No vas a hablar ni conmigo ni con nadie y ayer te tuve que reñir… Aquí ya no se tiene que grabar nada más», advertían los familiares de ‘El Chumbo’ con tono amenazante al equipo del programa. Una vez vieron el vídeo, el reportero se sinceró sobre todas las amenazas que llegaron a recibir él y su cámara.

«Nosotros hacemos nuestro trabajo, quien no quiere hablar lo respetamos»

«Acababan diciendo que todo lo que hay en el coche lo destrozan y a los que estamos allí también nos va a hacer daño, incluso dice: ‘Os vais, o voy a casa a coger lo que tengo que coger'», explicó el reportero de ‘Vamos a ver’, que aprovechó entonces para lanzar un recado. «Como siempre, nosotros hacemos nuestro trabajo, quien no quiere hablar lo respetamos, nos damos la vuelta, nos vamos, pero si nos amenazan, intentan callarnos, no lo van a hacer, potencia lo contrario que denunciemos como son y cómo actúan», sentenció Ballesta.

Y Joaquín Prat no dejó pasar la oportunidad de reconocer la profesionalidad de su compañero haciendo uso de un poco de humor. «Paco, que se ha ido ya caminito de Jerez, de Cádiz… Ha hecho este directo lo más lejos posible de estas dos personas», señaló el presentador de Telecinco para zanjar el negro episodio del programa.