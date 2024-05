Los 5 estrenos más codiciados de la semana en Netflix, Prime Video, Max o Movistar Plus+

Aunque ya llevamos más de la mitad del mes de mayo, no por ello ya hemos gastado todos los cartuchos en cuanto a estrenos potentes se refiere. Sí, hemos disfrutado del regreso de ‘Los Bridgerton‘ o de ‘The 8 Show‘, la nueva promesa de las series coreanas. Pero esta semana nos llegan nuevos estrenos muy deseados, tanto entre los seriéfilos como los fans de la cultura pop. Porque esta semana llega a MAX uno de los conciertos de la última gira de Lady Gaga, ‘Chromatica Ball’. O, hablando de superestrellas de la música, una nueva película de Jennifer López, que se estrena en Netflix: ‘Atlas’.

Y hablando de regresos, nos reencontraremos con nuestros adolescentes favoritos en ‘Jurassic World: Teoría del dinocaos’, en una nueva serie de la franquicia para Netflix. O el de Paul Atreides y Chan, o lo que es lo mismo, Timothée Chalamet y Zendaya, en ‘Dune Parte Dos’. Y para cerrar la semana, dos estrenos marca España. Por un lado nos encontramos la comedia coral ‘Atasco’, que llega a Prime Video con un reparto increíble. O ‘El Marqués‘, la nueva apuesta de Telecinco, aunando true crime y drama rural en una serie que va a dar mucho que hablar.

Estrenos en Netflix

Atlas (PELÍCULA)

Sinopsis: Una analista de inteligencia se queda varada en un planeta lejano y debe aprender a utilizar una armadura robótica de uso militar para sobrevivir.

Netflix tiene en su haber una serie de películas millonarias que nadie recuerda haber visto. Ahí tenemos el ejemplo de ‘Alerta Roja’, protagonizada por Gal Gadot. O incluso ‘Bright’, de Will Smith, que tiene en marcha su segunda parte. Al final, este tipo de películas se consumen muy rápido y en la primera semana de su estreno ya están quemadas. Esperemos que no le pase lo mismo a ‘Atlas’, la nueva película de Jennifer López, dirigida por Brad Payton. Protagonizada junto a Simu Liu y Sterling K. Brown, es una de las grandes apuestas de la plataforma. Y además nos trae el siempre interesante dilema sobre el uso (y el abuso) de la Inteligencia Artificial.

Fecha de estreno: 24 de mayo

Jurassic World: Teoría del dinocaos (SERIE)

Sinopsis: La pandilla del Campamento Cretácico se junta para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios… y a ellos mismos.

‘Jurassic World: Campamento Cretácico’ puede que sea la mejor entrega de la saga desde ‘Jurassic Park’. Porque a diferencia de los protagonistas de la nueva trilogía, en esta los adolescentes que la protagonizan tienen una personalidad muy marcada y que hace que se conviertan en nuestros nuevos amigos. Todos suman a la historia y, durante cinco temporadas, funcionó como enlace a las películas protagonizadas por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, pero teniendo su propia personalidad. Ahora nos llega esta nueva temporada en forma de secuela con los personajes más mayores, pero volviendo a unirse para una nueva amenaza.

Fecha de estreno: 24 de mayo

Estrenos en Prime Video

Atasco (SERIE)

Sinopsis: Un gran atasco generador de un gran caos interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. Esta situación cotidiana será el punto de partida para tramas inesperadas, cómicas y emotivas.

El reparto de la nueva serie de Prime Video es increíble. Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Valls, Luisa Gavasa, Silma López, Carmen Ruiz, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, José Mota, Elena Ballesteros, Gonzalo de Castro, Álex García, Fele Martínez, Henar Álvarez y Manuel Manquiña. Ya solo con esta carta de presentación sabemos que estamos ante un proyecto diferente. Para la serie de Rodrigo Sopeña, un atasco puede estar repleto de diferentes historias interesantes que deben ser contadas.

Quizá si has estado atrapado en un atasco, no estés tan de acuerdo. Pero si eres fan del comienzo de ‘La La Land’, pensad que ‘Atasco’ es un ‘Another Day of Sun’ pero a la española. Y sí, sin música. Cambiamos a Ryan Gosling por Arturo Valls y ya tenemos una comedia divertida y sin pretensiones lista para disfrutar.

Fecha de estreno: 24 de mayo

Estrenos en MAX

Dune: Parte Dos (PELÍCULA)

Sinopsis: Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido…

‘Dune‘ es el pilar fundamental de la ciencia ficción del siglo XX. Escrita por Frank Herbert, la saga se ha convertido en un clásico, sobre todo su primer libro, que se colocó como uno de los libros más vendidos de la historia del género. Olvidando la desastrosa adaptación de David Lynch, Dennis Velleneuve nos dio una nueva visión, en forma de superproducción, el pasado 2021. La segunda parte lo tenía muy difícil para superarla, pero lo consigue, y con creces. Con Timothée Chalamet y Zendaya como protagonistas, tiene un reparto plagado de estrellas (Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Austin Butler…) y el universo creado por Herbert nunca ha lucido tan espectacular. Ahora nos llega gratis en la plataforma MAX, y recomendamos verla en la pantalla más grande posible. No os arrepentiréis.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Gaga Chromatica Ball (PELÍCULA)

Sinopsis: Ante 52.000 personas, Lady Gaga, ganadora de 13 GRAMMY y un Oscar, ofrece una actuación que definirá su carrera en el Dodger Stadium de Los Ángeles durante su gira 2022 Chromatica Ball Tour. GAGA CHROMATICA BALL ofrece actuaciones en directo de algunos de los mayores y más queridos éxitos de Gaga, como «Stupid Love», «Bad Romance», «Just Dance», «Poker Face», «Shallow», «Rain On Me» y muchos más. La grabación ofrece grandes de espectáculo e íntimos números de piano, con coreografías, intensa pirotecnia y una serie de cambios de vestuario como sólo Gaga sabe hacer. Lady Gaga como nunca antes la habías visto.

Quizá su estrella se haya apagado un poco con el paso de los años. Pero no podemos negar el impacto brutal que ha tenido Lady Gaga (no solo en el mundo de la música) en los últimos 15 años. Desde su ‘The Fame’ hasta su banda sonora para ‘Ha nacido una estrella’, Lady Gaga puede que haya sido el icono más global de la pasada década. Sus looks, sus canciones, su mundo, y su forma de hablar ha creado escuela. Y aunque su último disco ‘Chromatica’, no tuvo el éxito tan estratosférico como sus primeros trabajos, sí que dio lugar a una gira repleta de momentos impactantes, y que ahora podremos ver gracias a MAX. Porque ahora los conciertos en las plataformas están de moda, y ‘Gaga Chromatica Ball’ es un ejemplo perfecto para ponernos a bailar este mes de mayo.

Fecha de estreno: 26 de mayo

Estrenos en Telencinco

El Marqués (SERIE)

Sinopsis: A pocos meses del final de la dictadura española, tuvo lugar un violento crimen en la finca andaluza “Los Galindos». Cinco personas, todas ellas perteneciente a la humilde clase trabajadora fueron salvajemente asesinadas. A pesar de las diversas teorías, nunca se supo quién fue el culpable: el sumario se cerró sobre la hipótesis de la culpabilidad de uno de ellos, que se habría suicidado después, pero posteriores autopsias revelaron lo débil de esa versión de los hechos. El caso finalmente prescribió en 1995, permaneciendo sin resolver.

El true crime llega a Telecinco. Y este próximo miércoles 22 de mayo, tenemos una cita con el género. La nueva serie está basada en un hecho real, y tiene a José Pastor y Víctor Clavijo como protagonistas. Es el regreso de las series de ficción españolas a Telecinco, y además en horario de máxima audiencia. «‘El Marqués’ es el perfecto ejemplo de lo que queremos hacer con la ficción en Mediaset. Dar prioridad a la calidad sobre la cantidad». Así explicó el proyecto Ghislain Barrois, director de la División de Cine y Ficción.

Aunque desde la productora no quieren vender ‘El Marqués’ como un true crime al uso sino más bien como un ‘drama rural’, lo cierto es que las expectativas son muy altas. Y más aún después de haber visto ‘El caso Asunta’, que sigue arrasando semanas después de su estreno. ¿Conseguirá la serie de Telecinco estar a la altura?

Fecha de estreno: 22 de mayo

