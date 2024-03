Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo del viernes 15 de marzo?

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y más ahora que se ha quedado como la única ficción de producción propia en las tardes de la cadena tras el fin de ‘Amar es para siempre’.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad’ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este viernes 15 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 16 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña hablaba con Damián para aconsejarle que de una vez por todas cuenten lo que sucedió con la muerte de Clotilde para que la situación de Digna y sus hijos pueda cambiar. Pero su suegro no está por la labor de hacer nada público.

Tras ser rechazado por Begoña, Andrés no para de pensar en lo que le pasa con su cuñada. Y aunque trataba de disimular ante María, su actitud hace que a su prometida no se le quite de la cabeza que le pasa algo y hacía todo lo que sea por descubrirlo.

Después de lo sucedido en la cena y de que Luis dimitiera, Damián, Andrés y Marta acorralaban a Jesús para que cambie su actitud y si no quiere pedirle disculpas por lo menos mueva ficha para que su primo vuelva a su trabajo como perfumista pero parece que la cosa no tiene solución.

Begoña, sigue preocupada por no poder disponer de todo el dinero que necesita para pagar el traslado de su tía a otro sanatorio, y se le ocurre trabajar como enfermera en el dispensario. Y aunque a Jesús no le hacía gracia termina aceptando la propuesta de su esposa.

Finalmente, Begoña le pedía a Andrés que pare con todo esto porque María está muy enamorada y le puede hacer daño. Y que ella es una mujer casada y no quiere que todo estalle por los aires.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 16 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 15 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 16 de ‘Sueños de libertad’

María sigue insistiendo en dar un paseo por Toledo junto a su prometido, pero él le vuelve a dar calabazas pues dice que está muy ocupado con la obra de la fábrica. La actitud de Andrés sigue desesperándola aunque al final consigue que él acepte a tener un rato a solas a su salida de la fábrica.

Tras su decisión de dimitir como perfumista y abandonar la fábrica, Digna y Joaquín le piden a Luis que reconsidere todo y vuelva a su puesto en la fábrica que fundaron Damián y su padre. Pero él no está por la labor y no duda incluso en enfrentarse con su hermano después de lo que pasó con Jesús.

Por su parte, en la fábrica Marcos le dice a Marta que sus favoritas para la campaña son Carmen y Fina. Pero la decisión final es de ella. Y paralelamente, Marta tiene un fuerte desencuentro con Fina en la tienda y la toma con ella.

Tras descubrirle unos golpes, Tasio no puede ocultarlo más y le cuenta a Claudia los problemas económicos que tiene y la deuda que debe por la que le persiguen. Pero ella no sabe como ayudarle pues no tiene dinero para dejarle.

Después de enterarse de los planes de Luis, Andrés se reúne con él y no duda en contarle su conversación con Begoña y como ella le rechazó diciéndole que se centrara en María. Mientras, Andrés cree que su cuñada está poniéndole freno a sus verdaderos sentimientos, Luis le aconseja a su primo que no se eta en esos líos y que ponga cordura y le de tiempo a su relación con María.

Luz consigue un empleo para Blanca en la fábrica. Y la doctora le pide a su amiga del pasado que por favor no haga nada que la comprometa. Lo que no saben ninguna es que Elena descubrirá un extraño detalle de la nueva limpiadora al verle unas marcas en el brazo.

Joaquín llega al despacho de Jesús y les revela a él y a Marta que su hermano Luis se ha reunido con la competencia tras dejar su trabajo como perfumista en la fábrica de los De La Reina. Algo que provoca que ella se enfrente de nuevo a Jesús ahora que están en plena campaña para lanzar el nuevo perfume a la venta.

Por último, Luis le propone a Luz que se vaya con él a Santander para iniciar una nueva vida allí. Pero la doctora le rechaza porque acaba de llegar a la fábrica y no quiere irse de allí.

María vuelve a tirar de Gema para confesarse ante ella y hablar de lo raro que está Andrés y lo poco cariñoso que se ha mostrado con ella desde su llegada a Toledo. Y Gema no duda en recomendarle a María que debe dar un paso al frente en su relación con Andrés para ganárselo definitivamente y no quiera separarse de él. Y cuando ella iba a cruzar esa línea, Andrés le para.