Avance ‘Sueños de libertad’, nuevo capítulo del jueves con el giro de Begoña y Andrés

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y más ahora que se ha quedado como la única ficción de producción propia en las tardes de la cadena tras el fin de ‘Amar es para siempre’.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad’ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este jueves 14 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 15 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Tras reventar la cena y enfrentarse a los Merino, Jesús intentaba sobrepasarse con Begoña pero ella le paraba los pies. Desesperado y harto de todo, Jesús terminaba confesándole a su mujer toda la verdad sobre el asesinato de su primera esposa, Clotilde. Así, le cuenta que fue su primo Valentín quién la mató y por ello su animadversión hacia los Merino.

Damián estaba muy enfadado con lo que sucedió en la cena y se vuelve a enfrentar a su hijo Jesús al pedirle que se retracte de su actitud y le pida perdón a su primo Luis. Pero él se negaba. Y cuando Luis acudía al despacho de su primo por petición de Marta, Jesús volvía a enfrentarse a él al negarse a pedirle perdón. Harto de todo, Luis anuncia su decisión de dejar la fábrica que fundó su padre.

Claudia decidía perdonar a Tasio y volver con él después de lo que pasó tras su plantón y saber que había coincidido con Carmen en la tienda. Él le pedía que confié en él.

Tras lo ocurrido en la cena, Digna trataba de mantener las distancias con Damián al creer que no es buena idea que sus hijos puedan descubrir lo que hay entre ellos pues todo puede hacer que estalle aún más por los aires si Jesús se enterara.

Después de fotografiar a las trabajadoras de la tienda y la fábrica para decidir quién debe ser la protagonista de la campaña, Marcos sorprende a Marta al pedirle que también quiere fotografiarla a ella. Y poco a poco la relación entre ellos va a más hasta terminar besándose.

Finalmente, Andrés y Begoña volvían a vivir un encuentro en el que él no dudaba en decirle lo que estaba sintiendo por ella y que no podía parar de pensar en ella. Y cuando estaban a punto de volver a besarse, Begoña decidía huir para no complicar las cosas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 15 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 14 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 15 de ‘Sueños de libertad’

Después de descubrir toda la verdad de la muerte de Clotilde y lo que hicieron, Begoña habla con Damián para aconsejarle que de una vez por todas cuenten lo que sucedió para que la situación de Digna y sus hijos pueda cambiar. Pero el patriarca no está por la labor de que todo salga a la luz.

Luz recibe la visita de alguien de su pasado para pedirle un importante favor, que le ayude a encontrar trabajo en la fábrica o en el pueblo. Pero ella opta por ofrecerle dinero para evitar tener problemas al acabar de llegar ella al pueblo y a la empresa de los De La Reina.

Tras ser rechazado por Begoña, Andrés no para de pensar en lo que le pasa con su cuñada. Y aunque trata de disimular ante María, su actitud hace que a su prometida no se le quite de la cabeza que le pasa algo y hará todo lo que sea por descubrirlo.

Para ello, María no duda en hablar con Begoña para intentar de saber que le ocurre a Andrés. Y Begoña trata de quitarle hierro a lo que pasa y trata de aconsejarle a la que será su cuñada de que lo olvide y que todo volverá a la normalidad.

Fina sigue sin confiar en Tasio pues cree que el joven está jugando con Claudia y a la vez con Carmen para conseguir lo que necesita y lo que quiere. Y no está dispuesta a permitirlo.

Después de lo sucedido en la cena y de que Luis dimitiera, Damián, Andrés y Marta acorralan a Jesús para que cambie su actitud y si no quiere pedirle disculpas por lo menos mueva ficha para que su primo vuelva a su trabajo como perfumista.

Begoña, sigue preocupada por no poder disponer de todo el dinero que necesita para pagar el traslado de su tía a otro sanatorio, y se le ocurre trabajar como enfermera en el dispensario. Sin embargo, a Jesús no le hace ninguna gracia y no duda en reprocharle que acepte ese trabajo y no piense en su familia. Aunque al final recapacita y acepta que su mujer trabaje.

Finalmente, Begoña le pide a Andrés que pare con todo esto porque María está muy enamorada y le puede hacer daño. Y que ella es una mujer casada y no quiere que todo estalle por los aires.