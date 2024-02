Carlota Corredera deja muy clara su opinión sobre Nebulossa en cuatro únicas palabras

Carlota Corredera no se contuvo y, justo cuando se conoció el resultado definitivo en la final del Benidorm Fest 2024, cogió su teléfono móvil y compartió abiertamente con sus decenas de miles de seguidores lo que opinaba de que Nebulossa fuera la elegida para representarnos en Eurovisión el próximo mes de mayo.

Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll, Miss Caffeina, St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor fueron los candidatos que se hicieron con una plaza en la gran final del concurso de RTVE tras ser los más votados en las dos semifinales del martes y del jueves. Pero solo uno de ellos podía hacerse con la victoria y coger el relevo de Blanca Paloma.

Finalmente, el ganador del Benidorm Fest 2024 fue el grupo Nebulossa con ‘Zorra’, un tema que ya se ha convertido en todo un hit. Se proclamaron vencedores después de haber arrasado en la votación del jurado con 86 puntos y de alcanzar también la máxima puntuación del público con 40. En el resultado demoscópico quedaron en tercera posición, pero también destacaron con 30 puntos.

Así, con la suma total, Nebulossa se elevó a 156 puntos en la clasificación final, siendo los ganadores indiscutibles de la preselección. Justo en ese instante, Carlota Corredera compartió sus impresiones y lo hizo de forma contundente. «Tomaaaaaa!!! Arriba las zorras!!!», exclamó en X junto a un clip de ella en ‘Sálvame’ en el que decía «zorra».

Así, la expresentadora de Telecinco demuestra que se sitúa entre esa corriente que está de acuerdo con que Nebulossa nos represente en Eurovisión 2024 con una canción reivindicativa y transgresora como ‘Zorra’. Sin embargo, también existe un sector que la está criticando por ser una candidatura muy poco competitiva a nivel vocal y de puesta en escena e incluso por contener la palabra «zorra», que es considerada como un insulto que, según algunos, no debería permitir la UER.

«Yo creo que algunas no os habéis leído la letra de la canción porque no entiendo ciertos comentarios. Comprensión lectora, por favor. Va sobre cómo insultan a una mujer por absolutamente todo! Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo», escribe la usuaria Cristina P. Marcote, defendiendo así la letra del tema. Un tuit que ha compartido Carlota Corredera.

Yo creo que algunas no os habéis leído la letra de la canción porque no entiendo ciertos comentarios.



Comprensión lectora, por favor. Va sobre cómo insultan a una mujer por absolutamente todo!



Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de… — ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 (@crispmarcote) February 4, 2024

La comunicadora gallega también ha hecho suyo el post que ha publicado Anais Peces, la que fuera directora del documental de Rocío Carrasco: «Sí, apropiarse del término y darle la vuelta es el primer paso para que deje de ser un insulto. O al menos no nos haga daño». Con todo, Carlota se erige como una defensora a ultranza de Nebulossa para Eurovisión.