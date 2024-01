Los 14 estrenos de enero que abren el 2024: desde ‘True Detective 4’ a la historia de Balenciaga

Diciembre ha sido un mes movidito, repleto de estrenos potentes y apuestas arriesgadas. Algunas han funcionado muy bien, y otras han pinchado en hueso. Pero todas han dado que hablar. Ahora le toca el turno a enero, y también viene con un puñado de series a tener en cuenta. Porque nos llegan historias españolas muy importantes, pero también algún que otro regreso muy esperado.

Por ejemplo, tendremos la nueva temporada de ‘True Detective‘. Parece que el fichaje de Jodie Foster le ha dado nuevas alas a una serie que ya había caído en el ostracismo más absoluto por culpa de sus dos últimas temporadas. Además, su nueva showrunner, la mexicana Issa López, pretende darle un nuevo aire a esta antología de crímenes sin resolver. Y hablando de crímenes y parejas de detectives, ATRESplayer también nos trae una apuesta parecida con una ‘Una vida menos en Canarias’, con Natalia Verbeke de protagonista.

Pero es que eso no es todo. No solo volveremos a ver a Sofía Vergara en un papel protagonista con su ‘Griselda’, sino que también veremos una nueva encarnación del Zorro con Miguel Bernadeau. También llegará el esperadísimo biopic de nuestro diseñador Cristóbal Balenciaga, con el sello de Disney Plus como garantía de calidad. Y además podremos disfrutar de un nuevo papel, bizarro a más no poder, de la oscarizada Emma Stone. ¡Y eso es solo el principio! Aquí os dejamos la lista de series a seguir este enero.

Una vida menos en Canarias

Una vida menos en Canarias. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Luis Lacasa, prestigioso inspector de homicidios en Madrid, se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, pero sobre todo a Naira, una carismática inspectora, amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades formara un buen equipo y al mismo tiempo, una complicidad que cuestionara sus férreas convicciones.

La ficción, creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo, y que estará dirigida por Inma Torrente y Moisés Ramos Paíno, es la nueva serie de Natalia Verbeke. Tras su paso por ‘Todos mienten‘, la serie de Movistar Plus+, une fuerzas con Ginés García Millán para darnos una nueva historia detectivesca ambientada en Canarias. Atresmedia aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno. Solo sabemos que será una de las series de enero más interesantes. Tampoco sabemos si seguirá su estrategia de estrenar primero en streaming y luego en abierto. Pero sí sabemos que llegará este mes de enero, y que promete ser una procedimental (un caso por capítulo) con buenas dosis de comedia y de drama.

Completan el reparto Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu, Dariam Coco, Maria Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume y Elena Ballesteros. Y la serie se compondrá de cinco capítulos de 50 minutos cada uno.

Fecha de estreno: enero

Plataforma: ATRESplayer Premium

The Curse

Sinopsis: Una supuesta maldición perturba la relación de una pareja de recién casados mientras intentan concebir un hijo y coprotagonizan su problemático nuevo programa de televisión.

Creada, coescrita y producida por Benny Safdie y Nathan Fielder, estamos ante una de las comedias más raras de este año. Emma Stone parece que solo busca protagonizar proyectos extraños y surrealistas (tiene pendiente de estreno ‘Pobres criaturas’), y en ellos se mueve como pez en el agua. En esta comedia negra (negrísima) sobre la ambición, los proyectos inmobiliarios y la solidaridad de pega, nos encontramos a la propia Stone junto a Nathan Fielder, metiéndose de lleno en una historia cada minuto más extravagante. No nos sorprende que A24 esté detrás del proyecto.

Fecha de estreno: 5 de enero

Plataforma: SkyShowtime

Echo

Sinopsis: La historia del origen de Echo vuelve a mostrar a Maya López, cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la alcanza en su pueblo natal. Debe enfrentarse a su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si espera seguir adelante.

La serie que nadie pidió de Marvel llega este mes de enero. Y sorpresa, esa bastante buena e interesante. Buscando llevar las historias de sus superhéroes a un plano más terrenal, han elegido al personaje de Maya López (Echo) para ese primer proyecto. Y será una buena toma de contacto para ver si el público está realmente interesado en este nuevo tipo de historias o no. Ya conocimos a Echo en la serie ‘Ojo de Halcón‘ (una de las mejores que ha hecho Marvel para Disney Plus), y aquí tendremos de villano principal a Kingpin, interpretado por Vincent D’Onofrio. Ya le vimos en este personaje en la serie de ‘Daredevil’, y podría hacer un aparición estelar el abogado más famoso de Marvel en alguno de los episodios…

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: Disney Plus

Historial delictivo

Sinopsis: En el centro de Londres, una llamada anónima arrastra a dos brillantes inspectores, una joven en los inicios de su carrera y un hombre bien relacionado y decidido a proteger su legado, a una lucha por corregir un antiguo error judicial.

¿Fan de ‘True Detective‘? ¿Te desvives por thrillers de asesinatos y misterios con dos investigadores totalmente opuestos? Pues ‘Historial delictivo’, claramente, es tu serie. Con el sello de calidad de AppleTV Plus, la historia se centra en los detectives Daniel Hegarty y June Lenker. El primero interpretado por Peter Capaldi, al que seguramente hayas visto en ‘Doctor Who’ o como villano en ‘The Suicide Squad’. Y al segundo le da vida Cush Jumbo, a la que conocimos en las series de ‘The Good Wife’ y ‘The Good Fight’. Ocho episodios de tramas oscuras y secretos largamente enterrados, que prometen darnos buenas dosis de misterio. La serie está dirigida por el ganador del premio BAFTA Jim Loach, y Shaun James Grant (‘The Devil’s hour’).

El reparto lo completan Charlie Creed-Miles (‘El rey Arturo’), Dionne Brown (‘Queenie’), Shaun Dooley (‘La mujer de negro’), Stephen Campbell-Moore (‘Amos del aire’), Zoë Wanamaker (‘Harry Potter y la piedra filosofal’), Rasaq Kukoyi (‘Andor’), Maisie Ayres, Aysha Kala (‘The Undeclared War’), Cathy Tyson (‘Help’) y Tom Moutchi (‘Famalam’).

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: Apple TV Plus

Serrines, Madera de actor

Serrines, madera de actor. / PRIME VIDEO

Sinopsis: Aborda la historia de Serrines, un intérprete veterano que ha gozado de popularidad en su carrera gracias a su participación en una serie que fue muy famosa hace unos años, pero que no ha logrado su principal aspiración: gozar del respaldo de la crítica y del prestigio en la industria del entretenimiento y entre sus compañeros de profesión.

Antonio Resines está de vuelta. Mucho hemos hablado de sus problemas de salud derivados del COVID-19, y el mundo del cine y la televisión en España estuvo con el corazón en un puño cuando el actor ingresó en la UCI. Pero gracias a nuestro maravilloso sistema sanitario, Resines consiguió recuperarse, y ha vuelto con ganas de seguir trabajando. Después de haberle visto dando vida a Rafael Müller en la estupenda ‘Sentimos las molestias‘, ahora añade a sus proyectos una nueva serie para Prime Video. En ella, da vida a un actor totalmente opuesto a él, en una comedia cínica y ácida sobre el mundo del espectáculo.

Además, Resines estará apoyado por Jorge Sanz, Lucía de la Fuente, Marta Flich, Luis Bermejo, Teté Delgado, Jaime Pujol, María Morales, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Canco Rodríguez, Jesús Castejón, Mar Abascal y Ana Morgade.

Fecha de estreno: 12 de enero

Plataforma: Prime Video

True Detective: Noche Polar

Sinopsis: Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

Jodie Foster se pone el abrigo de plumas para lanzarse al frío polar de Alaska a investigar crímenes sin resolver. La nueva temporada de ‘True Detective’ llega con una gran expectación, ya no solo por el fichaje de una de las mejores actrices de Hollywood, sino porque cambia de showrunner (ahora Issa López está al mano) y promete volver a sus inicios. Tras dos temporadas bastante decepcionantes, ‘True Detective: Noche Polar’ pretende rememorar y recuperar aquello que convirtió la primera temporada en una de las mejores series de la historia.

Kali Reis, boxeadora profesional y actriz, acompañará a Jodie Foster. Junto a Fiona Shaw, a la que no solo vimos como la tía Petunia en la saga de Harry Potter, sino también en ‘Killing Eve‘ o la más reciente ‘Andor‘, de Star Wars. Y además estará Christopher Eccleston, uno de los míticos doctores de ‘Doctor Who’ (concretamente, la novena encarnación), John Hawkes, nominado al Oscar por ‘Winter’s Bone’; Isabella Star LaBlanc, Anna Lambe, Aka Niviâna, June Thiele, Diane Benson, Joel D. Montgrand y Finn Bennett.

Fecha de estreno: 15 de enero

Plataforma: Movistar Plus+ / HBO MAX

Galgos

Sinopsis: Carmina Somarriba y Emilio Somarriba son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento. Gonzalo Díaz, marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos.

La nueva serie de Movistar Plus+, dirigida por Félix Viscarret y Nelly Reguera, nos mete de lleno en el mundo empresarial de la alimentación. Rencores, envidias, una apuesta firme por la alimentación saludable… todo ello hará tambalear a una empresa, el Grupo Galgo, y afectará no solo a la familia que la ha heredado, sino a todos los que la rodean. Adriana Ozores (ganadora de un Goya por ‘La hora de los valientes), el actor argentino Oscar Martínez (ganador de un Goya por ‘El ciudadano ilustre’), Marcel Borràs, Patricia López Arnaiz (ganadora de un Goya por ‘Ane’), María Pedraza, Jorge Usón, Francesco Carril, Luis Bermejo (nominado al Goya por ‘Magical Girl’) y Daniela Estay son los protagonistas principales de la serie.

Fecha de estreno: 18 de enero

Plataforma: Movistar Plus+

El Legado

Sinopsis: Una mujer hereda un cementerio de un tío al que no conocía y se ve envuelta en una serie de asesinatos y turbios secretos.

‘El legado’ sin duda es la nueva joya coreana de Netflix. Sobre todo por quien está detrás del proyecto: Yeon Sang-ho, director de ‘Train to Busan’ o ‘Rumbo al infierno’, esta última también para Netflix. Con Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-soo y Park Hee-soon como protagonistas, esta nueva serie promete ser una de las más interesantes de la plataforma. Al menos para seguir cubriendo el hueco de ‘la nueva ‘El juego del calamar». Elementos sobrenaturales, intrigas familiares y un ambiente de terror y de misterio van a hacer de ‘El legado’ una de esas series que se expandirá gracias al boca oreja de los suscriptores de la plataforma.

Fecha de estreno: 19 de enero

Plataforma: Netflix

Cristóbal Balenciaga

Sinopsis: La historia transcurre desde la Guerra Civil española hasta principios de la década de los 70, y cuenta la historia de un hombre que se atrevió a desafiar su condición social de hijo de costurera y pescador. Usando su talento natural, el trabajo constante y un agudo olfato para los negocios, Cristóbal Balenciaga se convirtió en uno de los diseñadores de moda más destacados de todos los tiempos.

Quizá esta serie sea el gran proyecto de Disney Plus en nuestro país. Fue una de las primeras series anunciadas por la plataforma, y ya solo viendo los nombres que hay tras ella, queda claro que estamos ante uno de los estrenos más importantes del año. Recorriendo toda la vida del célebre diseñador español, este estará interpretado por Alberto San Juan. ‘Cristóbal Balenciaga‘ tiene detrás a un equipo liderado por los creadores de ‘Loreak’, ‘Handia’ y ‘La trinchera infinita’ (ganadores de 13 premios Goya). Estos son Jose Mari Goegana, Jon Garaño y Aitor Arregi, guionistas junto a Lourdes Iglesias. Pero es que además tiene en su equipo a Bina Daigeler como diseñadora de vestuario (nominada al Óscar por ‘Mulán’). Y además a Alberto Iglesias como compositor de la banda sonora.

6 episodios de 50 minutos, en los que también veremos a Belén Cuesta interpretando a Fabiola de Mora y Aragón; Patrice Thibaud, que dará vida a Christian Dior; Josean Bengoetxea será el empresario donostiarra Nicolás Bizkarrondo; Cecilia Solaguren, su mujer, Virgilia Mendizabal; Adam Quintero hará el papel de Ramón Esparza, pareja y colaborador del diseñador. Elvira Cuadrupani a Bettina Ballard, corresponsal de la revista Vogue en París; Thomas Coumans como Wladzio D´Attainville, pareja y socio de Balenciaga. Gemma Whelan, en el papel de Prudence Glynn, periodista de The Times; Gabrielle Lazure será Carmel Snow, directora de moda de Harper’s Bazaar; Isabelle Bres dará vida a la diseñadora Jeanne Lanvin. Anna-Victoire Olivier, que interpretará a la actriz Audrey Hepburn; y Eva Blay como la diseñadora Elsa Schiaparelli).

Fecha de estreno: 10 de enero

Plataforma: Disney Plus

Esta ambición desmedida. La serie

Esta ambición desmedida, la serie. / MOVISTAR PLUS

Sinopsis: ‘Esta ambición desmedida. La serie’ no es un documental, no es una gira, es una tragedia en tres actos. Un viaje que sigue a C. Tangana durante más de cuatro años.

Dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, este documental sobre la vida de C. Tangana durante (y después de) la grabación de su disco ‘El madrileño’ se estrenó en cines, pero ahora nos llega en formato serie. El cantante se implicó mucho en el proyecto, y ya se dejó caer en la promoción que la película no será el único camino de ‘Esta ambición desmedida’. Así nos llega a Movistar Plus+. «Siento que ‘El madrileño’ ha pasado completamente y me siento un poco huérfano. Entonces eso me hace pensar, ¿qué pasaría si volviera al estudio?».

Fecha de estreno: 22 de enero

Plataforma: Movistar Plus+

Griselda

Sinopsis: Griselda narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles de drogas más rentables de la historia. Una madre devota, la mezcla letal de encanto y salvajismo desprevenido la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la «Viuda Negra».

Por fin volvemos a encontrarnos con Sofía Vergara tras el final de la mítica ‘Modern Family’. La actriz colombiana se embarca en un proyecto totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbradas. Porque ahora da vida a una narcotraficante. Pero no a una cualquiera, sino a Griselda Blanco, una de las más famosas de la historia. Líder del tráfico de cocaína de Colombia a Miami en los 70 y 80, fue la persona que respaldó a Escobar cuando éste estaba empezando. Así que si fuiste fan de ‘Narcos’, no puedes perderte esta nueva serie de Netflix. Además, contará en su reparto con la cantante Karol G o el actor Alberto Amman. Uno de las series más importantes de 2024, sin lugar a dudas.

Fecha de estreno: 25 de enero

Plataforma: Netflix

Zorro

Sinopsis: Además de su sentido de la justicia, Diego de la Vega tiene su batalla personal para convertirse en Zorro: descubrir al asesino de su padre. Un propósito vital que no le hará detenerse ante nada ni nadie para descubrir su identidad.

Y hablando de series importantes, nos llega una nueva adaptación del legendario héroe enmascarado ‘El Zorro‘, esta vez con Miguel Bernadeau dando vida al justiciero Diego De la Vega. Tratando de actualizar un poco el mito, Bernadeau se echa a la espalda al personaje en una serie de aventuras que promete mezclar acción y romances tórridos para encandilar a los espectadores. Además, cuenta con el regreso televisivo de Rodolfo Sancho, que dará vida al villano, tras la polémica con su hijo Daniel Sancho.

Fecha de estreno: 25 de enero

Plataforma: Prime Video

Expatriadas

Sinopsis: Ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014, la historia se centra en tres mujeres estadounidenses – Margaret, Hilary y Mercy – cuyas vidas se cruzan tras una repentina tragedia familiar. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre victimismo y culpabilidad.

Dirigida por Lulu Wang (‘The Farewell’), la serie ‘Expatriadas’ es otro de los estrenos más esperados. Uniendo fuerzas con Nicole Kidman, la serie nos lleva a Hong Kong, y nos muestra a lo largo de seis episodios, a un grupo de mujeres y cómo se enfrentan a una tragedia familiar que las unirá de formas que no esperaban. Es un drama de cocción lenta, que se centra más en presentar a los personajes y explicarnos sus motivaciones, que en la acción de la trama. Además, con el telón de fondo inigualable que es el Hong Kong multicultural de los últimos años.

Basada en la novela ‘The Expatriates’, de Janice Y. K. Lee, Nicole Kidman se hizo con los derechos y luchó para convencer a Wang para que aceptara el proyecto. «Recuerdo que pensé: ‘es una visionaria. Ahora solo tengo que convencerla de que lo haga. Y hubo que insistir bastante».

Fecha de estreno: 26 de enero

Plataforma: Prime Video

Los amos del aire

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial muchos aviadores del 100º Grupo de Bombardeo (el «Bloody Hundredth») arriesgaron sus vidas llevando a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidiando con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura. Unos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de los destinos individuales, todos pagaron un precio.

Sin duda, uno de los estrenos que más expectación ha generado. Ya no solo por su reparto, en el que se incluyen las jóvenes estrellas Austin Butler o Barry Keoghan. Sino por el equipo que hay detrás: los productores Tom Hanks y Steven Spielberg. Ambos vuelven a unir fuerzas tras las impresionantes ‘Hermanos de sangre’ y ‘The Pacific’, buscando contar historias sobre la II Guerra Mundial y cómo esta cambió al mundo. Pero también esas pequeñas historias que convirtieron a soldados en héroes. Además, cuenta con Apple TV+ detrás, lo que significa una factura técnica impecable.

Fecha de estreno: 26 de enero

Plataforma: Apple TV Plus