Estreno de ‘Esta ambición desmedida’: dónde y cuándo ver el documental de C. Tangana en plataformas

Movistar Plus+ lleva ya un tiempo apostando por los documentales musicales de grandes artistas de nuestro país. Ahí están los ejemplos de ‘Raphaelismo’, que se centraba en la figura del gran Raphael; ‘Bosé Renacido‘, que ahondaba en la figura de Miguel Bosé; o el más reciente ‘Bisbal‘, que nos mostraba al cantante almeriense antes del concierto de su 20º aniversario. La última muestra es ‘Esta ambición de desmedida’, centrado en C. Tangana, el artista madrileño, y la composición de su nueva personalidad, ‘El Madrileño’, a lo largo de los últimos 4 años.

Dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, ‘Esta ambición desmedida’ es un proyecto muy ambicioso (valga la redundancia), que se estrenará en cines el 26 de octubre gracias a los esfuerzos de Avalon. Y atención, porque solo estará disponible hasta el 2 de noviembre, y con un pase diario. Pero no solo podrá verse en salas, porque el documental dará el salto también a plataformas.

¿Dónde ver ‘Esta ambición desmedida’?

El primer documental de C. Tangana ha sido una de las grandes noticias del año. El artista llevaba tiempo fuera de la vida pública y sorprendió a todos al anunciar que se estrenaría su primera ‘película’ a finales de año. Tras su paso por los cines, llegará a Movistar Plus+ y, gracias a la renovación de la plataforma, podrá verse tanto si eres suscriptor de Movistar como si no.

La fecha concreta aún no ha sido desvelada. Lo que sabemos a ciencia cierta es que en Movistar Plus no veremos la versión de cines, sino una dividida en tres partes, diferente a la película. Así que lo más probable es que llegue a principios de 2024, y llegará con el nombre de ‘Esta ambición desmedida. La Serie’. «Siento que ‘El madrileño’ ha pasado completamente y me siento un poco huérfano. Entonces eso me hace pensar, ¿qué pasaría si volviera al estudio?». Esas fueron las palabras de C. Tangana durante la presentación en Madrid del documental.

¿De qué va ‘Esta ambición desmedida’?

Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo. ‘Esta ambición desmedida’ es un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, pasando por la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica.

Es un momento de transformación artística y vital a todos los niveles. En este contexto surgen preguntas importantes acerca de la familia, el compromiso, el genio creativo, la trascendencia, el inconformismo crónico y, sobre todo, qué vendrá después.

El proyecto es el resultado de un recorrido muy largo en el que el equipo de Little Spain se ha sumido en la vida del protagonista desde un punto de intimidad muy privilegiado. Tanto es así, que se difumina la línea entre lo real y lo representado, el personaje y la persona, los creadores y la obra. Una propuesta radicalmente diferente a lo que se espera de la película de una figura que es enigmática hasta para sus personas más cercanas.