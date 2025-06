Películas de estreno que llegan este fin de semana a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver del 27 al 29 de junio

Esta semana, las plataformas de streaming renuevan su cartelera con una selección de títulos que van del thriller más adrenalínico al drama existencial más estilizado. Como lo leéis. No solo podemos disfrutar de nuevas temporadas de 'The Bear' o 'El juego del calamar', sino también de películas perfectas para un fin de semana de maratón. Netflix recupera 'The Equalizer 2', con Denzel Washington en modo justiciero implacable; Prime Video estrena 'Infiltrada en el búnker', un documental denuncia sobre la experimentación animal; y Movistar Plus+ apuesta por 'Cónclave', una intriga de pasillos vaticanos con un reparto de altura.

Para quienes buscan propuestas más singulares, SkyShowtime ofrece 'The Killer', el último trabajo de acción de John Woo en clave nostálgica, mientras que Filmin rescata 'Vox Lux', una provocadora mirada al mundo del pop protagonizada por Natalie Portman. Un menú variado para todos los gustos que confirma que, en casa, también se pueden vivir grandes estrenos. Eso sí, siempre con el aire acondicionado a tope.

The Equalizer 2

Sinopsis: Robert McCall garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y los oprimidos, pero ¿Cuánto de lejos llegará cuando se trate de alguien a quien quiere?

Antoine Fuqua es uno de los mejores directores de este tipo de cine acción. Con un Denzel Washington vengativo a más no poder, la segunda parte de 'The Equalizer', aunque no es la mejor de la trilogía, lleva el universo del personaje un paso más allá. Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Ashton Sanders, Jonathan Scarfe comparten protagonismo con un Washington que se siente pez en el agua. Y eso que es un actor totalmente ajeno a todo el mundo de la fama. Él llega, hace su trabajo y se va. Algo así como su Robert McCall. "La verdad es que no sé qué es Ho­lly­wood. Es una calle donde tienen estas estrellas en el suelo y la gente va allí para tomarse fotos. Yo simplemente hago películas", dijo para eCartelera.

Plataforma: Netflix

Infiltrada en el búnker

Sinopsis: Cuenta la historia de Carlota Saorsa (nombre ficticio), una loba solitaria que lo sacrificó todo por mostrar al mundo la cruda realidad vivida durante dos años dentro de un laboratorio de experimentación animal.

Su investigación, dentro de lo que ella acabó bautizando como «el búnker», se plasma en cientos de horas de material grabado con cámara oculta que muestran gran sufrimiento animal. Infiltrada en el búnker es un thriller que pone al descubierto la infiltración más larga en un laboratorio farmacéutico en el mundo, y arroja luz sobre un debate social ineludible: el del uso de animales en la experimentación científica.

El documental utiliza imágenes reales de la infiltración y recrea fielmente la entrevista del director Pablo de la Chica con Carlota Saorsa, testigo protegido, a través de la interpretación de la actriz Goize Blanco como columna vertebral narrativa. A través de esta estructura, el espectador se sumerge en el arriesgado y sacrificado viaje de Carlota, comprendiendo la profunda convicción que la impulsa a exponerse a un alto peligro para denunciar una causa en la que cree firmemente. El documental está escrito, dirigido y producido por Pablo de la Chica, con Marias Recarte, Rosaura Romero, David Casas Riesco y Fernando Lueches en la producción ejecutiva.

Plataforma: Prime Video

The Killer

Sinopsis: Sigue a Zee, una misteriosa e infame asesina conocida, y temida, en los bajos fondos parisinos como la Reina de los Muertos. Pero cuando durante un encargo de su sombrío mentor y controlador, Zee se niega a matar a una joven ciega en un club nocturno de París, la decisión desintegrará las alianzas de Zee, atraerá la atención de un avispado investigador policial y la sumergirá en una siniestra conspiración criminal que la pondrá en rumbo de colisión con su propio pasado.

Nathalie Emmanuel protagoniza este nuevo thriller con la firma de John Woo, un clásico del cine de acción. Si antes hablábamos de la maestría de Fuqua, con un tipo de acción más calmada, ahora nos toca la hipérbole de Woo. Lleva años tratando de llevar a cabo este remake de uno de sus primeros trabajos. Pero nunca llegaba a buen puerto en Hollywood... hasta ahora. Y podremos verlo gracias a SkyShowtime. "Intentamos hacerlo realidad, pero no pudimos encontrar directores ni actores lo suficientemente interesados como para hacerlo, porque era difícil", dijo el mítico director en una entrevista para The Warp.

Plataforma: SkyShowtime

Vox Lux

Sinopsis: Celeste es una estrella internacional de la música pop que debe confrontar su legado en las horas previas a un gran concierto.

Brady Corbet, director de la magnífica 'The Brutalist', dirige este drama musical protagonizado por Natalie Portman y Jude Law sobre la cara oscura de la fama. Canciones compuestas por Sia, una Natalie Portman histriónica a más no poder, y una ambientación surrealista y que, por momentos, nos recuerda a Lars Von Trier. 'Vox Lux' es realmente una película totalmente inclasificable. "No sé si tiene una parte mía la protagonista. Me conformo con haber disfrutado interpretándola y poder haberme sentido como una estrella de música pop. No me gusta nunca compararme con mis personajes, porque lo divertido es explorar la mente de otras personas", explicó la actriz para Diario Libre.

Plataforma: Filmin

Cónclave

Sinopsis: Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Esa es la sinopsis oficial de 'Cónclave', la gran sorpresa de esta última carrera de premios de cine. Ralph Fiennes es el protagonista indiscutible, junto a Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini (que fue nominada también como mejor actriz secundaria). El actor británico esta teniendo una nueva edad dorada en su carrera. No solo gracias al aplauso de la crítica, sino también del público. No deja de darnos personajes icónicos en los últimos años. Ahora estrena '28 años después' y ya suena con fuerza como una de las mejores interpretaciones de su carrera. 'Cónclave' dominó la conversación cinematográfica a comienzos de este año. Y no es para menos, porque es una película visualmente apabullante, y que además, funciona como un reloj suizo.

Plataforma: Movistar Plus+