Miguel Bosé, ante su «crucial» docuserie en Movistar Plus+: «Me he vaciado los bolsillos y el corazón»

Movistar Plus+ ha lanzado hoy y presentado en el marco del FesTVal su otro gran documental de la temporada tras el de David Bisbal: ‘Bosé Renacido’, sobre la figura de Miguel Bosé. Un proyecto que el propio artista define como “clave” en su trayectoria después de la serie que ya estrenó SkyShotwime y que verá la luz en abierto en Mediaset.

El acto ha contado con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias, con la presencia del propio Miguel Bosé, así como los responsables de Movistar Plus+ y Shine Iberia Jorge Ortiz de Landázuri -Gerente de #0 y de producción propia de la plataforma-, Macarena Rey -CEO de la productora- y Pite Piñas -directora de la docuserie.

Los responsables afirmaban que el documental surgió tras el nacimiento de su serie. “Bosé fue tan generoso en las entrevistas que los guionistas tuvieron que crear una serie documental sobre su vida”.

Macarena Rey cuenta que “Miguel nos cuenta su vida profesional y personal, con muchas anécdotas y curiosidades, con un archivo audiovisual sobre su trayectoria que es una joya”. También ha añadido que “a Miguel le cuesta mucho abrirse y le agradezco que lo haya hecho con nosotros. Es importante que haya entendido lo fundamental que es que la gente conozca todas esas vidas que tiene”.

Miguel Bosé, sobre su documental: «Me he vaciado los bolsillos y el corazón»

Por su parte, el propio Miguel Bosé ha manifestado que de todos los proyectos que ha hecho (serie, libros), este documental es del que más contento está: “Hacer esto ha sido todo un acierto, es contar todo lo que no sale en la serie ni en el libro”. Además, ha añadido que “era importante hacer este documental porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa”. «Para mí ha sido absolutamente crucial. Me he vaciado los bolsillos y el corazón, estoy libre y me siento ligero”, ha explicado.

Durante la rueda de prensa se vivieron momentos de tensión tras que el cantante arremetiera contra una periodista que le preguntó si volverá a instalarse en España tras su asalto en México, una cuestión que no ha gustado al artista, que le ha recriminado tener “maldad”. Posteriormente se ha negado a responder a otra periodista que le ha preguntado sobre un recuerdo de la docuserie. Finalmente ha cancelado las entrevistas agendadas con la prensa.



Así es ‘Bosé Renacido’

A lo largo de cuatro episodios, Miguel Bosé comparte las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su ansiado sueño de ser padre. Desde su debut en el Florida Park donde cautiva a la industria y al país, hasta su vida actual en México. Además cuenta con la participación de numerosos compañeros de profesión que contarán, desde su perspectiva, cómo ven al cantante.

La docuserie se encuentra ya disponible en Movistar +.