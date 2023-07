La serie de Miguel Bosé se podrá ver finalmente en la televisión en abierto

Miguel Bosé es una de las figuras más reconocidas de nuestro país. Un artista poliédrico, camaleónico y, por qué no decirlo, polémico. De hecho, en los últimos años ha tenido más titulares por sus polémicas declaraciones negacionistas sobre el COVID que por sus logros artísticos. Y, aunque el personaje se haya comido al artista, no por eso hay que dejar de reivindicar los logos que ha conseguido el cantante durante su ya dilatada carrera. Así que la serie de ‘Bosé’ es un must entre los fans de Miguel Bosé. Hasta hora solo podía disfrutarse en el plataforma de streaming de SkyShowtime, pero este año también podremos verla en abierto gracias a Telecinco.

Pese a que aún no hay fecha confirmada de su salto a la televisión, se especula que podría ser a lo largo del próximo mes de octubre. ‘Bosé’ acumuló muy buenas críticas (aquí os contamos nuestra opinión sobre la serie) y emitirla en abierto va a dar una nueva vida a la historia. Además, no es el único proyecto que llega centrado en la figura del cantante. Movistar Plus+ tiene entre manos ‘Bosé Renacido’, un documental sobre el cantante, que llegará el próximo mes de septiembre.

De este modo, Telecinco ha adquirido los derechos de emisión de la serie producida por Shine Iberia en lo que supone el segundo acuerdo entre Mediaset y la productora de ‘MasterChef’ tras recuperar también ‘Me resbala’ con Lara Álvarez con poco éxito de audiencia.

José Pastor e Iván Sánchez encabezan el reparto de ‘Bosé’

José Pastor e Iván Sánchez son los protagonistas de ‘Bosé’, y dan vida a Miguel Bosé en distintos momentos de su vida, siendo José Pastor el que se lleva todos los halagos.

Además, la serie cuenta con un reparto coral impresionante: Nacho Fresneda como Luis Miguel Dominguín, Valeria Solarino como Lucía Bosé, Alicia Borrachero como La Tata, José Sospedra da vida a Pablo Alborch, Miguel Ángel Muñoz como Julio Iglesias y Mariela Garriga en el papel de Facio.

¿De qué va ‘Bosé’?

La vida y la carrera del cantautor español Miguel Bosé, cuya singular personalidad rompió barreras en una España que se abría lentamente al cambio.

Cada uno de los seis episodios de la serie se centra en una canción de Miguel Bosé y cuenta la historia detrás de su vida en ese momento, mostrando su inspiración, composición y grabación. De ese modo, a través de flashbacks, el espectador recorre los distintos momentos de la vida del artista a partir de sus éxitos. El presente de la serie tiene lugar durante la promoción de su álbum multiplatino ‘Papito’, un momento especial para Miguel en lo personal, porque es cuando toma la decisión de realizar un sueño largamente postergado: ser padre.