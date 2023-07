Nacho Palau habla en estos términos de Miguel Bosé en el ‘Deluxe’ y lo que revela traerá cola

Este viernes 30 de junio, el ‘Deluxe’ contó con Nacho Palau como principal protagonista de la noche. El exconcursante de ‘Supervivientes 2022’ se sentó para hablar de su relación de 26 años con Miguel Bosé. Relación que, según explicó él mismo, tuvo que demostrar en un juicio.

«La adopción era imposible porque tiene que haber unas condiciones y Miguel no quería. ¿Casarnos? Nadie sabía de Miguel su privada, la ha llevado privada», aseguró el escultor. Y es que, debían estar casados para poder adoptar. «Aún no se sabía públicamente que (Miguel Bosé) era gay», recordó María Patiño.

La presentadora también recordó que el cantante había negado durante mucho tiempo haber mantenido una relación con Nacho Palau. «Me tocó demostrarlo en un juicio, he tenido que presentar pruebas. Y me dieron la razón. Lo negó en el juicio», reveló el exsuperviviente, confirmando así que su expareja se negaba a admitir su homosexualidad o, al menos, su bisexualidad pues también ha tenido algunas novias.

«Miguel era un celoso enfermizo», reconoce Nacho Palau

«Tengo fotos y vídeos con él. He demostrado mi relación porque quiero que legalmente se reconozca que los cuatro (los dos hijos de cada uno) son hermanos», añadió el escultor, quien siempre ha luchado por que no separaran a sus cuatro hijos, ya que él considera a los dos de Miguel como si fueran suyos.

No obstante, Nacho Palau reconoce que Miguel Bosé le ayudó económicamente a tener a sus hijos por gestación subrogada. «A mí Miguel me ha ayudado en todo. No me duele, porque éramos un matrimonio. No estábamos casados, pero lo hacíamos todo el uno por el otro. No me considero un mantenido», dejaba claro.

«¿Te fue infiel?», le preguntó en un momento dado María Patiño. A lo que el invitado respondió afirmativamente. «¿Lo sabías?», quiso saber la presentadora. «Sí, me enteré», reconoció él, aunque prefirió no dar más detalles al respecto. Sin embargo, la periodista insistió: «¿Tú le fuiste infiel?». A lo que Palau reveló que sí, pero «más tarde» y varias veces. «¿Se enteró?», repreguntó Patiño. «Creo que no. Él pensaba que había sido infiel muchas veces, pero no era verdad». Además, revelaba que el cantante era el más celoso de la pareja: «Celoso enfermizo, muy celoso, de relaciones, con amistades, muy celoso en general».