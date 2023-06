Nacho Palau llama «obsesivo» y «maniático» a Miguel Bosé y esta es la razón de su estallido

Nacho Palau ha sufrido un durísimo varapalo judicial después de que el Tribunal Supremo le haya dado la razón a Miguel Bosé en su batalla por la custodia de sus hijos. El exconcursante de ‘Supervivientes 2022‘ ha explotado contra el cantante en una entrevista exclusiva concedida a la revista ‘Lecturas’.

«Miguel se volvió mucho más obsesivo, estricto, muy maniático y dictatorial. Todo se tenía que hacer como él decía», recuerda el valenciano de sus últimos años junto al cantante. Además, asegura que «han sido 26 años vividos, compartidos, de relación cerrada, no era abierta, aunque él luego haya podido decir lo que le da la gana. Por mi parte era cerradísima. Él dice que es infiel por naturaleza». Asimismo, cree que el artista debería «haber sido un poco más humilde», dar su brazo a torcer y «pensar en los demás».

Nacho Palau reconoce sentir «mucha tristeza» tras el varapalo del Supremo: «Es incongruente que la Justicia reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible. Duele que no reconozcan a una familia. Los niños se quieren como hermanos que son, somos papá Nacho y papá Miguel. Sé que Miguel los quiere y que ellos se quieren, pero yo quería protegerles a nivel legal. Estoy decepcionado, triste».

Según cuenta en la entrevista, la Sala de lo Civil sostuvo que “con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio- afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre”.

Nacho Palau: «Jamás he hablado mal a mis hijos de Miguel»

Una decisión que Nacho Palau ni comparte ni entiende: «Todo el mundo ha oído decir a Miguel que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas. Los niños se quieren como hermanos que son». Pese a todo, él va a intentar por todos los medios que los niños se sigan viendo: «Se ven en todos los periodos vacacionales. Pero, claro, sí uno no le viene bien, ¿cómo haces para que se vean?».

Además, el exuperviviente deja claro que él jamás ha hablado mal a sus hijos de Miguel Bosé: «Cuando sean mayores ya se irán enterando, porque tienen acceso a internet y los amigos ya les cuentan cosas. Yo les escurro un poco el bulto. Los niños creen que viven separados porque papá Miguel tenía que trabajar en México y alguien se tenía que ir con él».

Nacho Palau reconoce también que cada vez que hace videollamada con los dos hijos de su expareja, se le rompe el corazón, pero «no podíamos hacer otra cosa. Miguel se tenía que ir a México y yo no me iba a ir a vivir allí, no podía ir siempre detrás». «La separación de los niños no fue culpa mía, fue culpa de los dos. La relación la rompimos los dos por desgaste. Una pareja, para criar a los niños, tiene que estar de acuerdo en muchas cosas», asegura, cosa que, en su caso, no ha pasado.