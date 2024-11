Jordi González no se muerde la lengua contra Miguel Bosé y vierte una sentencia aplastante

Jordi González ha explotado contra Miguel Bosé. Y no es para menos. Ya que el cantante ha vuelto a hacer gala de su negacionismo, como ya hizo con el Covid. Pero en esta ocasión con un tema muy delicado, el cambio climático.

El artista ha vuelto a lanzar bulos, asegurando que las lluvias torrenciales que asolaron Valencia no eran obra de la naturaleza, sino el resultado de una supuesta "ingeniería climática" llevada a cabo por los gobiernos. Unas declaraciones por las que ha sido preguntado Jordi González en un photocall en Madrid.

Jordi González sentencia a Miguel Bosé

El presentador de 'D Corazón' no se ha mordido la lengua. "Miguel Bosé cada día dice más tonterías", ha dejado claro el catalán, para añadir: "Mira, yo creo que fue Kiko Matamoros el que dijo que Miguel es un chiste malo de sí mismo. Hay un refrán, un proverbio milenario chino, que dice 'no rompas el silencio, si no es para mejorarlo'". "Si no tienes nada que decir, quédate callado", ha sentenciado Jordi González.

En los últimos años, concretamente a raíz de la pandemia de la Covid-19, el intérprete de 'Amante bandido' se ha convertido en un abanderado del negacionismo. A través de sus redes sociales, llegó a asegurar que el temporal de la DANA había sido "fabricado" deliberadamente como parte de un plan oculto. En el año 2020 se declaró un "negacionista orgulloso" y rechazó las vacunas y el uso de las mascarillas. "No me vacuné ni vacuné a mis hijos", reconoció en un foro pseudocientífico este pasado verano.

Sus declaraciones suponen un insulto a quienes han perdido la vida, tanto durante la pandemia como durante la DANA. Cabe recordar que las vacunas salvaron muchísimas vidas y que, el cambio climático que él niega, es el responsable del temporal que asoló parte de la geografía española hace 20 días. Y que, según los expertos, continuará haciendo mucho daño sino se toman medidas urgentes.