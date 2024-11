Miguel Lago habla sobre Miguel Bosé en unos términos llamativos en él: "Es muy peligroso"

Miguel Bosé se convertía el pasado viernes en el protagonista de 'Equipo de investigación' y no precisamente por su música sino por su deriva negacionista. El espacio de Gloria Serra desenmascaró al cantante y este lunes 'Y ahora Sonsoles' ha abordado lo que se vio en el espacio de La Sexta y Miguel Lago no se ha contenido su opinión.

"Miguel Bosé ha sido uno de los famosos que ha dicho cosas en las redes sobre la DANA de Valencia, un mensaje de apoyo a las teorías conspirativas, como si... Bueno escucha que te vas a meter en un jardín", comentaba Sonsoles Ónega al dar paso al vídeo al querer dar su visión pero arrepintiéndose después.

Tras ello, Sonsoles Ónega no dudaba en recalcar que Miguel Bosé había pasado de ser un cantante de éxito a figurar en las listas como uno de los máximos negacionistas y propagadores de bulos. Y es que el cantante ha hecho declaraciones contra el cambio climático y contra las vacunas. Después conectaba con Emilio Molina, portavoz de una asociación para proteger a enfermos de pseudoterapias.

Después, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' daba la palabra a sus colaboradores como Ángel Antonio Herrera y Miguel Lago. "Miguel Bosé era uno de los que llenaba los sitios, siempre fue una persona progresista, muy despierto, listo, no culto porque la cultura es otra cosa pero desde antes de la pandemia ha pillado un derrotero casi insostenible. Es de gente desesperante y gente ignorante", sentenciaba el primero.

Mientras Miguel Lago dejaba claro que el era ultrafan de Miguel Bosé y que lo adoraba. "Yo lo adoro, por eso lo hice en 'Tu cara me suena' porque a mí me vuelve loco Miguel Bosé. Pero es cierto que me llama mucho la atención que cuando nos metieron a todos en casa hay mucha gente que aquella pandemia terrible le dio un golpe en la cabeza del que salió como salió y Bosé empezó con un camino muy complicado", empezaba diciendo el colaborador.

El volantazo de Miguel Lago en su opinión sobre Miguel Bosé

"Me llama la atención que vuelva a esto después de, yo me atrevería a decir que casi como una operación perfectamente hecha de blanqueamiento de la imagen de Miguel Bosé en le que volvía con una serie, un programa donde era jurado en la televisión pública, volvía en una entrevista con Motos donde estuvo tranquilo y no habló de nada absurdo", reflexionaba el cómico.

"Entonces me da la sensación de que estamos entrando en un Bosé, él dice Miguel y Bosé. Pues bien entramos en un Bosé que cuando tiene que trabajar, cuando tiene que vender su serie y que la gente la vea viene muy tranquilo, pero que cuando está en casa con el ordenador delante es Miguel, y a mí me da mucha rabia que un ídolo de los que he tenido en cierto modo ha perdido el oremus, porque es muy peligroso todo lo que él replica", sentenciaba Miguel Lago.

Por último, tras recordar el choque entre Jordi Évole y Miguel Bosé, Miguel Lago lanzaba un último mensaje sobre el cantante. "Yo confío en que se rodee bien y vuelva el Bosé que todo el país adoró durante tanto tiempo y que lo echamos mucho de menos. Pero una vez que has cruzado y te has echado al monte así lo veo complicado", concluía el colaborador de 'Y ahora Sonsoles'.