Miguel Lago brota contra Sonsoles en uno de los momentos más tensos de la historia del programa

Miguel Lago y Sonsoles Ónega han mantenido un tenso encontronazo en 'Y ahora Sonsoles' durante una entrevista a una vecina de Massanassa que se ha mostrado tremendamente exaltada. Pocas veces se ha visto una entrevista así de bronca y crispada. Ha sido uno de los momentos más tensos de la historia del programa.

La presentadora de Antena 3 ha conectado con la periodista Cristina Rusiñol, reportera desplazada en esta localidad valenciana aún intransitable por los efectos de la riada. Sole, de 73 años de edad, ha sido la entrevistada. Se ha erigido como la voz del pueblo ante los medios de comunicación y es la encargada de animar a voluntarios y darles de comer.

Lo que nadie esperaba es que iba a saltar como un resorte. "Más coordinación, queremos estar con el pueblo, que no nos olviden, que vengan a socorrernos que todavía necesitamos muchas cosas. Necesitamos muchos voluntarios para ayudar a la gente, a los enfermos y a las personas necesitadas en sus casas", ha dicho a voz en grito. "Por favor, que aquí no hay coordinación, el Ayuntamiento no sabe coordinar. Y encima en nuestra cocina poniéndonos trabas. Con 7 mil personas voluntarias ayer coordinando las cocinas nosotros solos. Eso no se puede hacer, no se puede abandonar a un pueblo ni a los voluntarios", ha clamado fuera de sí ante los micros de 'Y ahora Sonsoles'.

"Le va a dar algo", ha reaccionado impactada Sonsoles Ónega mientras sus colaboradores, Miguel Lago, Antonio Naranjo o Pilar Vidal, presenciaban la escena con estupor ante esa exaltación sin precedentes de la señora, pero poniéndose en su piel al mismo tiempo. "Tranquila, tranquila", le ha tratado de calmar la reportera con muy poco éxito. Parecía que le iba a dar un síncope en directo.

"Yo es que no le puedo decir ni este poquito porque tiene toda la razón. No podemos ni quitársela. Hubo descoordinación, fallaron las alertas y tienen el pueblo manga por hombro", ha lamentado la presentadora, mostrando su total empatía con Sole. "Ayuda, por favor, no nos olviden, ayuda, que estamos desamparados, que tenemos gobernantes que no valen para nada, solo son chorizos que se llenan los bolsillos", ha gritado nuevamente Sole como un basilisco.

Sonsoles Ónega salta como un resorte contra Miguel Lago por sus palabras y él estalla

Acto seguido, Miguel Lago ha querido tomar la palabra y precisamente los términos en los que se ha expresado han provocado que Sonsoles haya saltado contra él, derivando en un enfrentamiento en directo entre ambos. "Estamos hablando de dos semanas después, donde ya vamos recibiendo informaciones de que todo empieza a ir como la seda y estupendo", ha dicho exactamente el colaborador. Y eso ha escandalizado a la conductora de 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Quién dice eso? Por favor, Miguel, ¿quién dice eso? No, perdona, eh", le ha confrontado de raíz Sonsoles Ónega, quitándole el turno de palabra y asegurándole que no estaba en lo cierto y que no iba a permitir que dijera eso cuando no es real. "Pues nada, no termino el argumento", ha replicado el cómico visiblemente molesto con ella. "Es que nadie está diciendo eso", ha insistido la comunicadora. "No, pero es que me cortas el argumento a la mitad y entonces queda como queda", le ha encarado Miguel Lago, cabreado como nunca por censurarle y hacer que la audiencia malinterpretara su discurso cuando ni siquiera había podido hilar una frase.

"Nadie está diciendo que las cosas van como la seda, nadie", ha reiterado empecinada Sonsoles. "Algún que otro político vende un entusiasmo que no se corresponde con lo que está pasando, que supongo que es a lo que se refiere Miguel", ha tratado de mediar Antonio Naranjo, rompiendo una lanza a favor de Lago.

"Que se calle ese señor, que no está diciendo la verdad, que se calle ya"

Sole y los políticos pic.twitter.com/nXAHbyBIj4 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 11, 2024

"Los políticos no valen para nada, no tape usted a los políticos, no ponga paños calientes porque no hay paños calientes para ellos. Son unos asesinos, están matando al pueblo", ha exclamado entretanto Sole, dirigiéndose a Miguel Lago. "Estamos contando las cosas como son: el caos, el desorden y la inutilidad política que hemos denunciado desde aquí desde hace 13 días. Esta señora tiene toda la razón", ha apuntado Ónega a modo de sermón mientras miraba al humorista.

"Lo que quiero decir, si puedo decirlo de una puñetera vez, es que no se puede...", ha tratado de continuar Miguel Lago por segunda ocasión para poder explicarse y que no quedara sesgada su intervención. Pero la entrevistada, confundida, le ha cortado a grito pelado: "Que se calle ese señor, que no está diciendo la verdad, que se calle ya". Sin embargo, el tertuliano, en realidad, le estaba dando la razón.

"Es que no he terminado el argumento. Lo que quiero decir es que me da una tristeza enorme que, pasados esos 14 días de esta tragedia tremenda, donde parece que se ven brotes verdes, usted esté diciendo las dificultades enormes que aún tienen allí. Yo lo que estaba diciendo es que dos semanas después esto sigue siendo un desastre y es terrible lo que está diciendo aquí hoy. Y España no les va a abandonar", ha culminado Miguel Lago, pudiendo explicarse por fin después de la censura de Sonsoles.