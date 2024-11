Jordi Évole destapa la exigencia que le impuso Miguel Bosé tras su entrevista: "Le molestó"

Jordi Évole puede decir con orgullo que ha sido el último periodista que ha conseguido entrevistar a Miguel Bosé en un medio convencional en España. Fue en el año 2021 y dio muchísimo de qué hablar por sus teorías conspiranoicas sobre la pandemia que, a día de hoy, sigue defendiendo.

Durante la entrevista, el cantante aseguró saber de ciencia más que Jordi Évole: "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente". "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?", le espetó el presentador de 'Lo de Évole'. A lo que el entrevistado respondió con su teoría de que "hay un plan urdido para que no se sepa".

Los tres momentos que Bosé pidió a Jordi Évole eliminar de su entrevista

Ahora, tres años después de aquella polémica entrevista, el comunicador catalán ha revelado al programa 'Equipo de investigación' que pidió que Miguel Bosé pidió que quitaran tres partes de la entrevista. "Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos", comienza explicando.

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico… es él el que sabe, no yo'. Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las cosas que le molestó", asegura Jordi Évole.

'Equipo de investigación' dedicó su reportaje de este viernes a Miguel Bosé y a su discurso político, inspirado en todo tipo de conspiraciones. Para ello pusieron el foco a "lo nuevos gurús del artista, entre los que se encuentran un exespía ruso, médicos inhabilitados y un curandero que recomienda el uso de lejía disuelta en agua para curar el cáncer y el autismo".

El artista se negó a hablar con los reporteros de 'Equipo de investigación'. "Su abogado nos dice que el señor Bosé solo concede entrevistas a los medios para temas profesionales artísticos concretos", explicaron desde el programa de La Sexta.