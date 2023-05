Mercedes Milá se alinea de este modo con Nacho Palau pese a su amistad con Miguel Bosé

Nacho Palau recibía un nuevo mazazo judicial este jueves. Tras luchar durante años por conseguir que la justicia declare que sus cuatro hijos son hermanos el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que había presentado para que se le declarase padre de los dos hijos biológicos de su expareja. Tras la sentencia, Mercedes Milá, gran amiga de Miguel Bosé ha sorprendido con su reacción.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo recoge que «los menores carecen de lazos biológicos» como para considerar su filiación. Algo que ha dejado derrumbado a Nacho Palau, que grababa un vídeo para sus redes sociales en el que muestra su pesar.

«Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten. Les han dicho que no son hermanos. Algo terrible. También les han dicho, en contra de aquello que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años que han sido muy complicados para todos», lamenta Palau en un vídeo al que ha reaccionado Mercedes Milá.

Para el Supremo, Diego y Tadeo son hijos de Miguel Bosé e Ivo y Telmo, de Nacho Palau. «El vínculo socio afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación», recoge la sentencia.

El mensaje de Mercedes Milá a Nacho Palau

Y es que tras publicar su vídeo, Nacho Palau ha recibido numerosos apoyos de todos sus seguidores. Pero si hay un apoyo que ha sorprendido es el de Mercedes Milá, gran amiga de Miguel Bosé. Y es que si hay algo que ha demostrado la presentadora siempre es que no tiene problemas en criticar lo que su amigo hace mal.

Tras ver el pesar de Nacho Palau, Mercedes Milá no se ha cortado al escribirle en su post de Instagram para mostrarle que está de su lado. «Estoy a tu lado y te abrazo con mucho cariño», escribe la presentadora de ‘Milá Vs Milá‘. Todo junto a un emoji de un corazón con el que demuestra que apoya a Palau en su lucha porque la justicia reconozca a los hijos de Palau y a los de Bosé como hermanos.