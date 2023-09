Carlos Latre asesta este sonado dardo a Miguel Bosé tras su plantón a ‘El Hormiguero’

Miguel Bosé iba a ser la gran estrella invitada de ‘El Hormiguero‘ la noche de este miércoles. Sin embargo, a última hora decidía cancelar su visita al formato de Pablo Motos, lo que obligaba al programa de Antena 3 a buscar a contrarreloj a un invitado que le sustituyera. Finalmente, era Carlos Latre, que se acordaba del cantante durante su entrevista.

Nada más empezar el programa de Antena 3, Pablo Motos tenía que dar explicaciones por la ausencia del cantante: «Bienvenidos a ‘El hormiguero’. Lo vamos a pasar en grande. Aunque, bueno, tengo que empezar con una noticia inesperada. Esta noche, Miguel Bosé no va a poder estar con nosotros. Se ha puesto malito. No es una cosa muy grave, pero no está en condiciones de hacer el programa. Está bastante fastidiado. Me ha dicho que os pida perdón de su parte».

Asimismo, el presentador anunciaba el invitado de la noche, Carlos Latre: «La cosa es que hemos tenido que improvisar a toda leche. Aprovechando que le están estudiando el cerebro para ayudar en enfermedades como la afasia, pues nos ha parecido un invitado excelente. En un momento, estará con nosotros Carlos Latre».

Durante la entrevista, Pablo Motos ha agradecido al cómico su presencia en ‘El Hormiguero’ pese haberle invitado tan solo unas horas antes. «Qué gusto, muchísimas gracias por venir. Que te hemos llamado a toda leche», le decía Motos. Como respuesta, el también imitador, ponía la voz de Miguel Bosé para decir: «No he podido venir porque ya sabéis que tengo un virus…». Rápidamente, ya con su voz, mandaba un dardo al de «Amante Bandido»: «Perdón, no quiero… Miguel, te enviamos un abrazo gigante, pero que el pobre Miguel tenga un virus…«.

Cabe recordar que Miguel Bosé fue una de las personas más críticas con la gestión de la pandemia del coronavirus. El cantante llegó a renegar públicamente de las vacunas asegurando que no servían para nada y que la única intención de los gobiernos era controlarnos. De esta manera, negando la existencia de un virus, parece curioso que coja otro.