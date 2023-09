Miguel Bosé da plantón a última hora a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y este es el motivo

Miguel Bosé iba a ser el invitado estrella de ‘El Hormiguero‘ de este miércoles 6 de septiembre. Sin embargo, el cantante ha declinado la invitación del programa de Antena 3 a última hora, lo que ha obligado al equipo del mismo a buscar a un invitado a contra reloj para esta misma noche.

De este modo, Miguel Bosé dará plantón a Pablo Motos por «un gripazo» que arrastra desde hace días, según ha adelantado Vertele y ha verificado El Televisero. El artista iba a acudir a promocionar su nuevo proyecto con Movistar Plus+, una docuserie sobre su vida. En ella, Bosé enseña aspectos íntimos «como nunca había hecho»: «Me he vaciado los bolsillos y el corazón, estoy libre y me siento ligero», avanza en su primera declaración de intenciones.

«Era importante hacer este documental porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa. Y eso significa resolver y quedar en paz con todo. Ha sido un ejercicio de catarsis bestial. Como pasa con los psicólogos, cuando te sientas para sanar tienes que contar la verdad. No te sirve con contar cualquier cosa», explicaba Miguel Bosé sobre su docuserie este mismo martes en el FesTVal.

‘El Hormiguero’ le busca sustituto in extremis y fija la fecha para la entrevista a Olga Carmona

Tras cancelar Miguel Bosé su entrevista en el último momento, el equipo de ‘El Hormiguero’ se ha centrado en las últimas horas en encontrar un famoso que pudiera sustituirle a contrarreloj. Así, el equipo de producción de Pablo Motos ha recurrido a Carlos Latre para salir del apuro y salvar la noche. El humorista acudirá al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo espectáculo «One Man Show», según han confirmado desde el perfil del formato en la red social X.

Hoy nos visita nuestro amigo @Carlos_Latre. Está de gira con “One Man Show” tras un verano donde no ha parado. Hoy viene a contarnos todos los detalles #LatreEH pic.twitter.com/qoSB96Sj5h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2023

Asimismo, el citado medio también avanza que Olga Carmona, la jugadora de la Selección femenina de fútbol de España que marcó el gol en el mundial, será entrevistada el próximo lunes 11 de septiembre. De esta manera, ‘El Hormiguero’ confía en Carmona para contraatacar al esperado estreno de ‘Cuentos Chinos’ de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.