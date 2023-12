Beatriz Archidona se levanta de su puesto en ‘TardeAR’ y amenaza a Sardá con dejarle sin sueldo

Beatriz Archidona se ha hartado este miércoles de dos de sus colaboradores de la esa VIP de ‘TardeAR‘. Como ya es habitual, el programa ha dividido la sección en dos con una primera esa al comienzo y otra segunda esa justo al final. Y la presentadora no ha aguantado más y ha lanzado una amenaza a Xavier Sardá y Manuel Benítez el Cordobés.

«No calla, no calla», comentaba Beatriz Archidona al darle de nuevo la bienvenida a Xavier Sardá junto al resto de colaboradores. Y cuando la presentadora se disponía a dar paso al primer tema de esa segunda tertulia, el Cordobés le cortaba para hablar él.

«Es que no calláis. Hoy no e habéis hecho caso ni un minuto ehhh», se quejaba Beatriz Archidona aludiendo tanto al Cordobés como a Xavier Sardá. «Quieres hacer el favor de callarte», le espetaba Sardá al torero. «Es que no me hacéis caso», insistía Archidona tratando de seguir con el programa.

Tras ello, el Cordobés pedía un gran aplauso para Sardá porque antes se había molestado al ver que le aplaudían mucho al torero y a él no. «Eres un burro», le soltaba entonces Sardá a su compañero dándole un capón con la ano acercándose a su silla.

«Os voy a decir una cosa, hoy no e hacéis caso, hoy no cobráis», les amenazaba Beatriz Archidona a sus colaboradores después de ver que no le dejaban seguir con el programa y no se callaban antes de dar paso a un vídeo para abrir debate.

Justo después, al ver que Xavier Sardá se atrevía a cuestionar al público y les decía que «a partir de ahora dirijo yo los aplausos», Archidona no se podía contener. «Hoy has venido uy mandón ehh», le recriminaba la presentadora sustituta de ‘TardeAR’ al catalán. «Qué mandón y qué mandón, un aplauso para mí», solicitaba Sardá.

«Adiós, me voy, no, yo me voy. e voy Sardá es que no me hacéis caso y no puedo ni hablar», terminaba amenazándole Beatriz Archidona levantándose de su silla. «Si es que nos tenéis dos horas encerrado en una sala», le replicaba Xavier. «Venga hombre si estáis como reyes con sus dulces, su bocadillo y su refresco», le recriminaba Archidona.