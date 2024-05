Frank Blanco se subleva así a Kike Quintana en su programa: «No me gusta nada»

Frank Blanco fue el segundo invitado de ‘De lo + normal’, el nuevo podcast de Kike Quintana junto a Carlos Hernández, responsable de las redes sociales de ‘TardeAR’. El sobrino de Ana Rosa Quintana decidió invitar a su compañero de plató a su nuevo proyecto, sin saber que la entrevista acabarían viviendo un inesperado enfrentamiento.

El encargado de la sección ‘Fila Zero’ en el magacín de Telecinco arrancó su nuevo formato el pasado 7 de mayo, y tras una primera entrega junto a Mario Vaquerizo, decidieron que Blanco tenía que ser el siguiente en pasar por el set. En un momento de la entrevista, el sustituto de Ana Rosa de los viernes sorprendió con una imitación.

Frank Blanco: «Esa frase no me gusta nada»

Tras intentar emular a Xavier Sardà, Kike Quintana y su compañero fueron muy críticos con la actuación de Frank Blanco. «¿Qué eres tú ahora, Carlos Latre para criticar mi actuación?», preguntó el presentador algo molesto por las burlas de su compañero. «A mí Carlos Latre…», insinuó Carlos Hernández antes de que Blanco le interrumpiese abruptamente.

Kike Quintana, Carlos Hernández y Frank Blanco en ‘De lo + normal’

«Esa frase no me gusta nada», advirtió el conductor de ‘TardeAR’ para detener el resto de lo que iba a decir el anfitrión del podcast. Pero Hernández acabó reconociendo que le da «pereza» el humorista y Frank no dudó en estallar contra el community manager. «Pero ¿qué dices? Estás hablando de un número uno que además es uno de mis mejores amigos», espetó el locutor antes de ponerse más serio.

«Mira ¿sabes cuál es tu problema? Que no has pasado media hora con él, porque sois de generaciones diferentes…», sentenció Frank Blanco muy molesto antes de que Kike Quintana corriese a defender a su compañero. «Si le cae mal, le cae mal, no pasa nada», señaló el sobrino de Ana Rosa. «Yo no he dicho que me caiga mal, he dicho que en la tele no me acaba de gustar, pero como muchos otros presentadores», aclaró Hernández ante el revuelo.