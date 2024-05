‘TardeAR’ consigue un testimonio sobre Silvia Tortosa cuya revelación es de alto impacto

María José Zurrón, la exempleada de Silvia Tortosa, ha visitado este lunes 13 de mayo ‘TardeAR’ para dar todos los detalles de los papeles que escribió la actriz ante de morir, y que ella misma ha hecho públicos en una revista. Según ha dejado claro, ha accedido a dar exclusivas porque Silvia necesitaba que el mundo supiese por el calvario que estaba pasando.

«He dado el paso porque la gente tiene que saber la verdad de lo que estaba pasando», ha empezado diciendo la empleada en el programa vespertino de Telecinco. Además, reconoce sentirse muy mal por la críticas que está recibiendo por vender la vida de Silvia Tortosa: «Me fastidia que digan que ahora estamos sacando su vida. No la estamos sacando, su vida era pública… Ella se exponía, era una artista».

María José Zurrón ha contado lo que ocurrió el día que a la actriz le dieron el alta por su depresión. En un primer momento, ella se pensaba que se iba a ir a su casa. Sin embargo, la tuvieron que mantener en otra habitación porque no estaba preparada. Aunque la exempleada ha explicado que ella podía visitarla sin permisos: «A mí me dejan subir porque Silvia dijo que si no hablaba conmigo no se movía de la habitación… Lo primero que me dice es: ‘Mari, me has traicionado'». Según la invitada, Silvia Tortosa le acusó de haberle traicionado por dejarla en la clínica, pero era por su bien, ya que se encontraba todavía mal.

Los papeles de la venganza de Silvia Tortosa

Tras esto, ha explicado cómo se encontró los papeles de la venganza de los que habla en una revista: «Empezamos a recoger todo lo que tenía ella en la mesilla y ahí aparecen unas notas y unos folios escritos por ambos lados y cuando veo el titular ya sé de qué va porque ella era muy meticulosa».

La intérprete le pidió a su empleada que se llevase esos papeles a su casa para que no se perdiesen. Cuando ella leyó los escritos, casi le da un síncope. «Yo llego a mi casa y los leo, y me tuve que sentar», reconoce en ‘TardeAR’, ya que en esos papeles se ponen cosas muy serias. «Esos papeles son infumables», confiesa.

Además, María José Zurrón también ha contado cómo se encontraba Silvia Tortosa con la depresión y el cáncer que, desgraciadamente, acabó con su vida. No obstante, deja claro que Carlos, el marido de la actriz, sí que se preocupó por ella cuando estaba enferma. «No le quito valor a Carlos», sentencia.