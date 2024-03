Al descubierto el infierno que sufrió Silvia Tortosa en su último año de vida

El pasado sábado 23 de marzo, a todos nos sorprendía la noticia del fallecimiento de la actriz Silvia Tortosa a los 77 a causa de un cáncer de hígado por el que estaba ingresada. Sin embargo, poco después se conocía que la que fuera ‘musa del destape’ padecía una depresión desde hacía tiempo. Ahora, se ha conocido el motivo de la misma.

Según ha revelado a ‘La Razón’ su amigo y representante, Tony Aliaga, un año antes de morir, Silvia Tortosa se enteró que su marido, Carlos Cánovas, mantenía una relación paralela con otra mujer. Según Tony, esta mujer «se llama Marina Lozano y es actriz. Tiene cuarenta y tantos años y conocía a Silvia porque interpretó el papel de su hija en una película. Conocer la situación llevó a Silvia a una depresión y a la ruptura con Carlos».

Marina Lozano es una madrileña de 47 años a la que hemos podido ver en series tan conocidas como ‘Hospital Central’, ‘Ana y los siete’, ‘Manos a la obra’ o ‘Yo soy Bea’. Aunque el personaje que le dio la popularidad fue el de Natalia Romero en ‘Centro médico’. Además de actriz, es cantante y experta en artes marciales. Es cinturón negro en kárate y monitora de dicho deporte. Los que la conocen aseguran a dicho periódico que es «una mujer muy inteligente y empática, muy amiga de sus amigos y muy profesional en todo lo que hace».

Conocer la infidelidad de su marido hundió a Silvia Tortosa

Una fuente cercana a Marina ratifica a ‘La Razón’ lo desvelado por el representante de Silvia Tortosa: «Es verdad lo suyo con Carlos. Se conocieron por mediación de un amigo común e iniciaron al poco tiempo una relación sentimental. Pero alguien desveló a Silvia la situación y echó de su casa a Carlos. Para la veterana actriz fue un disgusto tan grande que cayó en una fuerte depresión». Una situación que la llevó a estar internada en una clínica y que empeoró su delicado estado de salud.

Precisamente este pasado fin de semana, el programa ‘Fiesta’ aseguraba que la última voluntad de la actriz fue prohibir la presencia de su exmarido en su funeral. Así lo desveló Amor Romeira, quien explicó que, las personas cercanas a la fallecida pusieron el grito en el cielo porque no querían que Carlos Cánovas apareciera para darle su último adiós. Además, no ven bien que esté concediendo entrevistas en las que se le ve como «viudo doliente».

Amor Romeira desvela la última voluntad de la actriz

Según la colaboradora, Silvia Tortosa lo pasó muy mal tras la separación, mientras Carlos iniciaba una nueva relación: «No se le espera en ese funeral de despedida. Acabo de recibir un mensaje de estas personas que han estado mano a mano estos días con ella y están flipando con este tipo de declaraciones por parte de Carlos. No le esperan y no desea que vaya».

En ese momento, Emma García le preguntaba a Amor si la última voluntad de la catalana era que su exmarido no asistiese a su funeral, a lo que su compañera respondió afirmativamente: «Exactamente. Hay un trasfondo que no conocemos y que Carlos juega con esa baza de que sabía perfectamente que Silvia era muy discreta y que no quería que trascendiera nada de su vida privada pero, casualmente, este entorno sabe los problemas que ha habido». Ahora sabemos que esos problemas tienen nombre de mujer: Marina Lozano.