‘TardeAR’ logra la exclusiva más buscada con el testimonio de William Levy tras su escándalo

Hace casi un mes que ‘TardeAR’ destapó el escándalo en el que se había visto envuelto William Levy con su ex pareja y por el que había tenido incluso que intervenir la policía. Desde entonces se ha hablado mucho de los problemas que han tenido el actor colombiano y la madre de sus hijos.

La propia Elizabeth Gutiérrez, la ex del protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ se ha tratado de filtrar informaciones sobre los escándalos del actor. Pero hasta ahora se desconocía qué tenía que decir y opinar el colombiano al respecto. Y decimos lo de hasta ahora porque este viernes ‘TardeAR’ ha conseguido el gran bombazo: hablar con William Levy.

Así, Álex Álvarez se sentaba en la mesa de ‘TardeAR’ junto a Frank Blanco y los colaboradores para hablar de la conversación que había tenido con el intérprete sobre todo lo que se ha dicho de él. Cabe recordar que Elizabeth acusó a su marido de haberle sido infiel y de haber empujado a su amante a abortar. Después se llegó a decir que William obligaba a su esposa a tener relaciones con otras mujeres.

«Él vio la entrevista que le hicimos aquí a su hermana y a raíz de ahí yo le llevaba escribiendo varias semanas y decidió contestar. Os voy a dar tres titulares impactantes. Ojo dice: ‘por decidir separarme no se puede destruir a una familia’. Otro es ‘Elizabeth llamó a la policía para hacerme daño’. Y el más fuerte es ‘esto no se lo voy a perdonar porque está haciendo daño a mis hijos'», informaba Álex.

Justo después el redactor de ‘TardeAR’ destacaba que William Levy está muy dolido pero que ha querido dejar claro que su carrera no está hundida. «Exclusiva mundial de ‘TardeAR’, William Levy habla de todo y carga duramente contra su ex mujer», destacaba el redactor antes de dar paso al vídeo con los mensajes que le había enviado el colombiano.

Los mensajes de William Levy a ‘TardeAR’ sobre la guerra con su ex mujer

«Destruir una familia por separarse, por venganza es el peor camino», confiesa William Levy a ‘TardeAR’. «Ella llamó a la policía contando una mentira absoluta, sin pruebas», recalca el actor. «Todos vieron a mi ex esposa frente a mi hija diciendo cosas terribles. No había ninguna prueba de sus falsas acusaciones», prosigue diciendo el intérprete en otro mensaje.

Según el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’, el único fin que tenía su ex pareja al llamar a la policía era «hacerme daño». Sobre las acusaciones que le ha hecho ella de maltrato y vejaciones, William responde que «a pesar de todas las mentiras que ha dicho esta mujer mi hijo vive conmigo». «Él sabe como soy y mi hija me ve constantemente. Estamos bien. Gracias a Dios», añade.

«Yo no he dado entrevistas, no he mentido ni he creado escándalos como ella», se defiende Levy en otro de sus mensajes. Y es que lo único que quiere dejar claro el colombiano es que su preocupación son sus hijos. «Me centro en mis hijos, los he enseñado a ser fuertes y a seguir adelante», añade el actor.