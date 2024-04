El indigesto corte de Xavier Sardá a Frank Blanco que revienta ‘TardeAR’: «¿Qué coño te importa?»

Este martes, Xavier Sardá ha vuelto a protagonizar un momento de gran tensión en ‘TardeAR’. Y es que raro es el día que el que fuera el presentador de ‘Crónicas marcianas’ no tiene algún incidente con alguno de sus compañeros. Incluso los ha tenido con las presentadoras del programa, Ana Rosa Quintana y Beatriz Archidona.

En esta ocasión ha sido Frank Blanco el que ha tenido que soportar un corte de Xavier Sardá. Todo se producía cuando ‘TardeAR’ abordaba el caso de Francisco y Marta, una pareja que poseen una sociedad que tiene unos 300 pisos para alquilar en Madrid.

«Esta pareja tiene más de 300 pisos solo en la Comunidad de Madrid», destacaba Ana Rosa Quintana antes de conectar con Francisco para hablar de su caso. «Pero los pisos no son de ellos», matizaba Xavier Sardá. «Los gestionan», explicaba él. «Sí, los gestionan, tienen una sociedad, lo que pasa que su operación de marketing ha tenido un éxito en todas las redes», aclaraba Ana Rosa Quintana.

Era entonces cuando Frank Blanco tomaba la palabra para hacer una aclaración. «Yo creo que Sardá te lo pregunta porque ellos tienen 300 pisos que gestionan, pero Sardá tendrá unos 100 pisos de AirBnb o para alquilar«, soltaba a modo de broma el colaborador.

El fuerte desencuentro de Xavier Sardá y Fran Blanco

«Hoy te has levantado por la mañana, te has vestido y has estado haciendo no sé qué para llegar aquí y ¿decirme esto?», le preguntaba Xavier Sardá. «Menos mal que estoy en medio de los dos», se escuchaba decir a Cristina Cifuentes. «Lo digo porque el patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso y más», justificaba Frank Blanco.

«¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tenga yo, pregunto? ¿Qué coño te importa a ti?», le espetaba Xavier Sardá de mala manera a su compañero. Al ver que la cosa se iba de madre, Ana Rosa trataba de poner paz. «Perdonadme hay un señor en pantalla esperando«, les advertía la presentadora. «Eso, porque aquí en el plató no todo son señores», soltaba Sardá en alusión a su compañero.

Algo que provocaba que Ana Rosa Quintana recalcara que estaba el ambiente caldeado. «Cómo están las cosas», aseveraba ella. «Que reine la paz», pedía por su lado Cristina Cifuentes antes de que la presentadora saludara a Francisco tratando de que las cosas se calmaran entre Sardá y Frank Blanco.

Este enfrentamiento ha dado que hablar en redes sociales y Frank Blanco se ha visto obligado a aclarar que no tiene ningún problema con Xavier Sardá. «Amig@s de twitter (me gusta seguir llamando twitter a este sitio): Sardà y yo tenemos una relación MUY cordial y de suficiente confianza para tirarnos pullas como las de esta tarde en @TardeARtv, o incluso más ‘heavys’. No veamos cosas donde no las hay! Gracias. Se os quiere!», destacaba el colaborador y presentador.