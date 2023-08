Sandra Barneda pone en un aprieto a Carmen Balfagón por lo que le pregunta de Daniel Sancho

Este martes, el caso de Daniel Sancho daba un nuevo vuelco después de que ‘En boca de todos’, el programa de Nacho Abad revelara que según Big Joke, el número dos de la policía tailandesa aseguraba que el hijo de Rodolfo Sancho no está en la cárcel de Koh Samui como se había informado en todo momento hasta ahora. Para responder a este asunto, Carmen Balfagón, la abogada y portavoz de la familia de Daniel visitaba ‘Así es la vida‘ con Sandra Barneda.

Desde un primer momento, Carmen Balfagón dejaba claro que Daniel Sancho está en la prisión de Koh Samui. Pero la abogada se desesperaba al ver como desde el programa presentado por Sandra Barneda se seguía cuestionando todo pese a que tanto ella como el abogado tailandés de Daniel a través de una entrevista exclusiva así como la embajada aseguraban que Daniel Sancho si está en Koh Samui.

Para zanjar cualquier tipo de duda, Carmen Balfagón revelaba por primera vez que Rodolfo Sancho había tenido una vídeollamada con su hijo desde la prisión de Koh Samui. «Hoy Rodolfo Sancho ha hablado con su hijo y Daniel estaba en la prisión de Koh Samui«, aseguraba la criminóloga. «Pero una cosa es que esté y otra que se le pueda trasladar», le corregía entonces Sandra Barneda. «Le ha contado lo que es su vida en la prisión de Koh Samui, yo sinceramente esta versión no me la puedo creer», insistía Balfagón.

Tras ello, Sandra Barneda aseguraba que ella no podía cuestionar la información de los compañeros de ‘Código 10’ que adelantaban que este martes se podrá ver las declaraciones íntegras de Big Joke en inglés sobre este tema. «Él no lo puede decir en inglés porque parece ser que este señor no habla inglés», contestaba la abogada. A lo que María Álvarez, reportera de ‘Así es la vida’ que estuvo en la rueda de prensa del jefe de policía en la que no habló inglés.

«Yo insisto Sandra, Daniel Sancho está en la prisión de Koh Samui, porque sino el abogado lo sabría. Tu no puedes trasladar a un preso de cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta. ¿Qué estamos contando Sandra?», aseveraba Carmen Balfagón cansada de ver cómo se estaba cuestionando todo. «Pero es que lo dice Big Joke», le replicaba Barneda. «Me parece fenomenal, a lo mejor ha tenido otro interés Big Joke», soltaba entonces la abogada dejando entrever que se lo podría haber inventado el policía con algún tipo de interés.

«Nos has dicho que hoy Daniel ha hablado con su padre Rodolfo y le ha hablado del día a día. ¿Pero le ha dicho que duerme en esa prisión?», insistía en preguntar Sandra Barneda. Al ver la reacción de la abogada, la presentadora se justificaba asegurando que «a mi me parece rocambolesco pero lo tengo que preguntar«. «A mi no me parece rocambolesco, me parece de ciencia ficción. Eso no es posible ni desde el punto de vista geográfico ni legal», volvía a decir Carmen Balfagón.

Carmen Balfagón, cansada de que se la cuestione

Carmen Balfagón y Sandra Barneda viven una tarde tensa en ‘Así es la vida’

En ese momento, Andrea Suñé, reportera de ‘Así es la vida’ desplazada en Tailandia mostraba lo que le había contado Khun Anan, el abogado tailandés de Daniel Sancho que rompía su silencio ante un medio de comunicación español para zanjar cualquier tipo de duda y asegurar que Daniel Sancho duerme en Koh Samui. Asimismo, el abogado dejaba entrever que quizás Big Joke lo había dicho para evitar que la prensa siga agolpada a las puertas de la prisión.

Pese a todo, Sandra Barneda insistía que sus compañeros de ‘En boca de todos’ y ‘Código 10’ aseguraban que Big Joke había dejado claro que Daniel Sancho no está en la prisión de Koh Samui. «Podrán decir lo que quiera, si el abogado de Daniel Sancho ha dicho que está en Koh Samui no hay nada más que hablar, es la única voz autorizada», defendía una y otra vez Balfagón. «Es que imaginaros por un momento que sin conocimiento de la embajada y del abogado en ese trayecto a Daniel Sancho le pasa algo. ¿Os podéis imaginar eso? Que es un ciudadano español. ¿Os entra en la cabeza?», preguntaba la abogada indignada.

Tras ese debate, Sandra Barneda insistía en preguntarle a Carmen Balfagón por las conversaciones entre Rodolfo Sancho y su hijo Daniel. En ese momento, la abogada se dirigía rotunda a la presentadora. «¿Si se demuestra que esto no es verdad alguien nos va a dar una explicación porque dejamos en duda las palabras de un abogado?», preguntaba la abogada ante lo que aseguraba el equipo de ‘Código 10’. «En todo caso sería el jefe de la investigación», contestaba Barneda.

Sandra Barneda se disculpa con Carmen Balfagón: «Perdona que te haya puesto en un aprieto»

Después de escuchar a la embajada y al abogado tailandés, Sandra Barneda aseguraba que realmente la fuente principal era el propio Daniel Sancho. «Yo no pongo en duda nada. Me parece rocambolesco todo. Pero como esta tarde nos has dicho que Rodolfo Sancho está hablando directamente con su hijo, el único que puede decir que duerme todas las noches en Koh Samui es él», recalcaba la presentadora. «Bueno pues sí, ya está. A mí no me interesan las conversaciones personales que tengan padre e hijo pero preguntar eso…», espetaba Carmen Balfagón.

«Perdona que te haya puesto en este aprieto, porque es que estamos en un momento...», se disculpaba entonces Sandra Barneda. «Es que me pones en un aprieto, y discúlpame, y lo hago encantada, y ya está, sobre un absurdo. ¡Es que es lo más absurdo que yo he podido oír como abogada, es que es absurdo, rocambolesco!», le reconocía la abogada a la presentadora.

«Nos acabas de confirmar que Daniel Sancho, a su padre en una conversación, le ha dicho que sí duerme por las noches en Koh Samui», volvía a decir Sandra Barneda. «Más importante que lo que diga su padre, porque Rodolfo está en España, es lo que ha dicho el abogado, que está allí y es el encargado de vigilar la seguridad de su cliente, por favor», concluía la portavoz apuntando a que todo el tema de las declaraciones de Big Joke era un problema de traducción y que estaba hablando de diferentes pabellones y no diferentes prisiones.