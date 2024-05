Sandra Barneda pega el mayor palo a Kiko Jiménez y él se le encara así en ‘Supervivientes’

El papel de Kiko Jiménez en ‘Supervivientes‘ está en entredicho después de gastarle junto a Marieta una broma de muy mal gusto a Rubén Torres. En concreto, los dos le han robado el saco de comida, lo que le ha provocado un severo episodio de ansiedad y, además, ha hecho que éste perdiese los papeles durante los últimos días.

Un tema que se ha tratado durante el debate dominical del reality y que ha obligado a intervenir a la presentadora. Sandra Barneda le ha preguntado a Rubén Torres si sospechaba de alguien, a lo que éste ha contestado: «Ahora mismo ya de nadie. Todos me han dado su palabra de que jamás harían algo así y quiero pedir perdón a mis compañeros».

A pesar de ello, el concursante ha asegurado que en un primer momento sospechó de Kiko Jiménez y de Marieta. «Les pregunté, me dijeron que no y enseguida descarté», ha continuado diciendo antes de que el reality le mostrase quiénes fueron. Tal y como ha señalado el vídeo, tanto Marieta como Kiko Jiménez fueron los ejecutores de dicho robo.

«En el fondo soy tonto porque me sorprendo cuando desde el minuto uno sospechaba de ellos dos. Me han visto cómo me han visto con los temblores en las piernas sin poder dormirme y sabiendo que lo paso mal… Confiaba en ellos y me duele bastante», ha lamentado el concursante mientras que Kiko Jiménez no ha dudado en reírse, lo que ha llamado la atención de la presentadora.

Sandra Barneda sorprende con el durísimo palo a Kiko Jiménez

«Kiko y Marieta, os veo muy sonrientes», ha enfatizado Sandra Barneda. Ante ello, Marieta ha intentado justificarse con sorna: «Lo hemos hecho por su ansiedad». Por su parte, Kiko ha optado por emplear la frivolidad en la situación: «Y también para darle un poco de protagonismo, que es muy mueble. Perdón, eso no quería decirlo. Lo he dicho, bueno. También es que nos aburríamos y teníamos que divertirnos, que es lo que nos gusta hacer».

Un gesto que poco o nada le ha gustado a la moderadora del debate dominical: «Este programa la verdad es que es muy complicado Kiko. Una pregunta, ¿tenéis piedras en la playa? Lo digo porque, si te aburres, puedes jugar al tres en raya en vez de robarle la comida a Torres. Una broma está muy bien, pero se os ha ido un poco de las manos y creo que hay bromas que es normal que molesten a los compañeros como Torres. Que se juegue con la comida después de cómo lo pasáis de mal, creo que es una broma de muy mal gusto».

«Bueno, es tu opinión», ha asegurado el concursante implicado con aires chulescos, ante lo que la presentadora ha concluido: «Te aseguro que no solo es mi opinión si se juega con la comida de los demás en un lugar donde tenéis carencia de comida». Finalmente, Kiko Jiménez ha optado por excusar su concurso frente a la pasividad de sus compañeros y por encararse a Sandra. «No me dejas terminar. Si quieres, termino. Su comida está intacta. Él tiene un problema con la ansiedad porque es muy ansioso. Sandra, lo fácil es que todo sea un camino de rosas, un campamento de verano y que vivan los muebles», ha concluido el jiennense.