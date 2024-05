Marieta no calla más y confirma todo lo ocurrido con Gorka sin cámaras en ‘Supervivientes’

La relación entre Marieta y Gorka Ibarguren en ‘Supervivientes 2024‘ va camino de confirmarse puesto que cada vez son más los que apoyan la versión dada por Kiko Jiménez. El pasado jueves, el concursante desveló que tanto Gorka como Marieta se habrían besado durante su paso por el reality. Una versión que en un primer momento los dos implicados negaron, pero que ahora ella ha confirmado.

Dicha confesión se ha vivido durante la emisión dominical del espacio. Contra todo pronóstico, la concursante ha asegurado: «Voy a ser justa contigo, con el público y los compañeros. El otro día no fui sincera del todo porque me puso un poco en compromiso y es verdad que han habido besos en la comisura. Sí, besos eléctricos. Gorka es muy cariñoso y aquí obviamente necesitamos cariño. Yo no tengo ningún compromiso y me he dejado».

Sandra Barneda le ha preguntado si esos besos eran de cariño o de deseo, a lo que Marieta ha respondido: «Yo para mí son besos de deseo. No sé para él, pero para mí lo son». Así pues, la concursante ha señalado que esos besos se produjeron en la zona próxima a la boca. Al mismo tiempo, ha declarado: «No son imaginaciones mías. lo han dicho varios compañeros y tengo que ser justa y decirlo. Si no lo hubieran visto, me callo».

Del mismo modo, la concursante ha dado más detalles como que esos besos se produjeron cuando coincidieron en Playa Condena. «Él es muy cariñoso y por la mañana nos levantábamos, dormíamos al lado. El otro día también me dijo que quería dormir conmigo y entonces pues eso, cuando nos vemos nos damos dos besos y son como muy cerca, ¿sabes?».

Por si fuese poco, Marieta ha insistido en los posibles sentimientos que el vasco estaría teniendo por ella. «Yo creo que si él no tuviese pareja, hubiera tirado para adelante en público por lo que yo veo de él. Con Miri o Aurah no lo he visto y todo el mundo lo dice menos sus tres amigos. Creo que no es una cosa de mis sensaciones, sino que lo ha visto todo el mundo», ha apuntado.

Marieta destapa el juego oculto de Gorka en ‘Supervivientes’

El papel de Gorka ha quedado completamente en entredicho puesto que, aunque él lo ha negado en todo momento, Marieta ha dejado entrever y faceta más estratega. «Me ha hablado de Andrea y de que cuando entre ra como «bueno, a vr si hay alguna chica, ¿sabes? de que dijo eso como diciendo bueno a ver si hago alguna trama con alguna chica, a ver si hay alguna chica que me interese. Eso lo dijo y de repente dijo que se queda casar con ella. Eso a mí me da igual. Yo me dejo dar cariño, que aquí se pasan penurias».

Tras confirmar el «tonteo» entre los dos, Marieta ha concluido su intervención asegurando que la novia de Gorka, Andrea, tendría más de un motivo para dar por zanjada su relación con el concursante. Cabe recordar que ni el vasco, ni el resto de compañeros podrán conocer este testimonio, al menos de momento, puesto que el reality se ha comprometido a no hacerlo público.