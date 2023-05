Elena Rodríguez, madre de Adara, exhibe lo que no se ve de ‘Supervivientes’ en pantalla

Queda apenas unas horas para vivir uno de los reencuentros más esperados de ‘Supervivientes 2023′, el de Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez. Será durante la gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ presentada por Ion Aramendi cuándo podremos ver el esperado momento.

Ya hace unos días que la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’, edición que ganó Jorge Pérez, se encuentra en Honduras. Y, aunque desea con ansias abrazar a su hija, también está disfrutando de cada rincón de la isla donde fue tan feliz y que tantos recuerdos le traen.

Elena Rodríguez está haciendo partícipes a todos sus seguidores de Instagram de lo mucho que está disfrutando, así como de los paradisiacos paisajes en donde se graba ‘Supervivientes’. «¿Sabías que Honduras tiene el segundo ecosistema de arrecifes de coral más grande del mundo? Cuento cada minuto mi vida», escribía la madre de Adara junto a un selfie en el que aparece con el rostro al natural desde los Cayos Cochinos.

Elena Rodríguez muestra todos los rincones de la isla

Además, como buena exconcursante de ‘Supervivientes’, ha mostrado algunos de los secretos mejor guardados del reality de Telecinco. Por ejemplo, ha enseñado uno de los talleres donde preparan los famoso juegos de recompensa. En las imágenes que ha mostrado a través de sus storys de Instagram se ven todos los puzles, bases y estructuras con las que los supervivientes luchan por hacerse con el collar de líder.

También ha mostrado «las almendras que les entretienen y les quita un poquito el hambre», junto a una de estas almendras que ha encontrado en la playa y con las que ella misma se alimentó durante los casi cuatro meses que estuvo en Honduras, pues consiguió llegar a la final de su edición. Además, esa edición coincidió con la explosión del coronavirus, por lo que fue una de las más largas de la historia del reality. Precisamente por la pandemia, no pudieron recibir la visita de sus familiares, lo que les hizo aún más dura la estancia.

La madre de Adara lanza una petición a la organización de ‘Supervivientes’

Elena Rodríguez también ha podido disfrutar de las maravillosas puestas de sol en Honduras. «Por la tarde voy al muelle para ver la puesta de sol», ha comentado la madrileña, mientras muestra las espectaculares localizaciones de ‘Supervivientes’ que no se ven por la televisión. Pero la madre de Adara no solo está descansando y disfrutando, sino que también ha salido a pesar junto a parte del equipo para así recordar su estancia en la isla.

Elena fue tan feliz en Honduras que no ha dudado en lanzar una petición a la organización de ‘Supervivientes’: «¿Me puedo quedar allí una noche con ellos? Ir a pescar, cuidar el fuego, ir a por leña, todo lo que haga falta». Su petición por el momento no ha obtenido respuesta, pero sería algo que haría muchísima ilusión no solo a Elena, sino también a Adara y seguro, que también al resto de los supervivientes.

«Le voy a dar amor a raudales. También le diré lo que ha hecho mal. Le voy a decir todo, tanto lo bueno como lo malo, como las pequeñas cosas que no me han gustado. Se puede decir las cosas con cariño, ella lo entenderá», ha asegurado la exsuperviviente, dejando claro que no va a ir solamente a darle ánimo. Adara ha pedido en más de una ocasión un abrazo de su madre, por lo que las lágrimas están más que aseguradas.