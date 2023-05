La apelación de Elena Rodríguez a la dirección de ‘Supervivientes’ por Adara que traería cola

Adara Molinero por fin verá cumplidos sus deseos y el próximo domingo, en el debate de ‘Supervivientes 2023‘ con Ion Aramendi, recibirá la ansiada visita de su madre, Elena Rodríguez. Hay que recordar que la joven implosionó hace unos días contra la organización del reality por no haberle llevado todavía a ningún familiar tras dos meses y medio de aislamiento.

«Vale ya de jugar. Esto es inhumano, llevo tres meses sin ver a mi familia. Tío, ¿cuándo va a llegar mi visita? ¿Cuándo? Encima no veo a mi hijo, no puedo hablar con él. ¡Basta ya! ¿Qué es esto teniendo tres meses a una persona con hambre sin ver a su familia? ¡Esto es inhumano! Llevo tres meses sin ver a mi familia. ¡Que soy persona!», clamó a voz en grito en plenas playas hondureñas.

«Ni siquiera puedo ver a mi hijo. Lo he pedido un montón de veces, que quiero una llamada con él. No veo a mi madre. ¡Qué cojones es esto! Todas las semanas pienso viene mi madre y mi madre no viene. Todos los domingos me pego una hostia. Digo: ‘no pasa nada, el siguiente’. Y no viene. Mi madre no viene, ¿dónde coño está mi madre? Solo necesito un abrazo de mi madre y que me dé fuerza, Nada más. ¿Pido tanto?», sollozó fuera de sí.

Pues bien, en base a ese brutal ataque de ansiedad, la dirección de ‘Supervivientes’ ha tomado nota y, tras la visita de Pocholo en el pasado ‘Conexión Honduras’, será Elena Rodríguez quien ponga rumbo a los Cayos Cochinos. Así lo comunicaba Carlos Sobera en la gala de ‘Tierra de Nadie’: «Adara lleva días clamando, rogando, suplicando y llorando que su madre vaya a la isla. Y atentos: va a ir a la isla como próxima visitante».

Elena Rodríguez pide esta excepción en su próxima visita a Adara en ‘Supervivientes’

Nada más confirmarse, la madre de Adara hizo una imperiosa petición a los responsables del formato. «¿Me puedo quedar allí una noche con ellos? Ir a pescar, hacer y cuidar el fuego, ir a por leña, todo lo que haga falta», preguntó. Y es que, como recordarán, Elena fue concursante de la edición 2020 y quiere demostrar que quien tuvo retuvo y que sus dotes de supervivencia siguen intactas.

Sin embargo, ante esta apelación no obtuvo una respuesta clara. Al menos, de momento. Será algo que la organización de ‘Supervivientes’ tendrá que deliberar, pues, en esta actual temporada, ningún familiar que ha ido a Honduras se ha quedado a pasar la noche. De manera que, si hicieran una excepción con Elena Rodríguez, podría sembrar la polémica y generar recelos en el resto de concursantes. Le podría jugar muy en contra por favoritismo.

Eso sí, la madre de Adara avanzó qué es lo que le va a decir cuando se reencuentre con ella: «Le voy dar amor a raudales. Aunque también le diré lo que ha hecho mal. Le voy a decir todo, tanto lo bueno, que es mucho, como las pequeñas cosas que no me han gustado». «Pero sin desestabilizarla eh, porque además Adara para eso es especialmente susceptible», le replicó Sobera. «Se pueden decir las cosas con cariño, ella lo entenderá», matizó Elena Rodríguez. «Hay que pensar que están en una burbuja y todo lo que llega de fuera les puede afectar», advirtió el presentador.