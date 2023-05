Adara Molinero no se achanta y dice ‘hasta aquí’ a la organización de ‘Supervivientes’: «Basta ya»

Adara Molinero está atravesando las horas más difíciles de su estancia en ‘Supervivientes 2023‘. La joven concursante no ha dudado en explotar contra la organización del reality al borde del ataque de nervios. Una escena marcada por los gritos, las lágrimas y una clara petición por parte de la propia Adara Molinero: recibir la visita de un familiar.

Cabe recordar que de forma semanal, el espacio de supervivencia prepara una o varias visitas a algunos de los concursantes. Desde que los supervivientes comenzasen su aventura en los Cayos Cochinos han sido muchos los que se han visto sorprendido por la llegada de un familiar a Honduras. Sin embargo, no todos han podido recibir dicha sorpresa siendo Adara Molinero una de las principales afectadas.

A pesar de no haber recibido la visita de un familiar, la joven pudo ver un vídeo su hijo el pasado domingo durante la emisión de la versión ‘Conexión Honduras’. Precisamente tras esa sorpresa, Adara Molinero se derrumbó y lanzo una proclama contra la organización. Un tenso episodio que se ha podido ver íntegramente en el espacio presentado por Carlos Sobera.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes emitidas, Adara Molinero ha calificado de «inhumana» la experiencia que está viviendo. «Vale ya de jugar. Esto es inhumano, llevo tres meses sin ver a mi familia. Tío, ¿cuándo va a llegar mi visita? ¿Cuándo? Encima veo a mi hijo, no puedo hablar con él… ¡Basta ya! ¿Qué es esto teniendo tres meses a una persona teniendo hambre sin ver a su familia. ¡Esto es inhumano! Llevo tres meses sin ver a mi familia. ¡Que soy persona!», ha exclamado visiblemente desbordada por la situación.

«Ni siquiera puedo ver a mi hijo. Lo he pedido un montón de veces, que quiero una llamada con él. No veo a mi madre, me ponen un vídeo. ¡Qué cojones es esto!», ha sollozado la joven mientras sus compañeros intentaban consolarla. En la misma línea, Adara Molinero ha compartido entre lágrimas: «Todas las semanas pienso viene mi madre la que viene y mi madre no viene. Todos los domingos me pego una hostia. Digo: no pasa nada, el siguiente y no viene. Mi madre no viene, ¿dónde coño está mi madre? Solo necesito un abrazo de mi madre y que me dé fuerza, nada más. ¿Pido tanto?».

La explicación de Carlos Sobera

Las imágenes de Adara Molinero han causado conmoción en plató. Por ello, Carlos Sobera ha tenido que pronunciarse y, en nombre de la organización, ha traslado el motivo por el cual el hijo de Adara no puede aparecer en el programa. «La ley siempre, como bien sabéis, hay que intentar observarla y respetarla. La ley impide que los niños a partir de las diez de la noche en un directo como es el caso puedan aparecer. De ahí que se les pueda ver en programas que son grabados aunque se emitan a partir de la noche, pero que no puedan estar ni siquiera en llamadas en programas en directo a partir de la noche, que es un horario extremadamente protegido por ley. En cuanto a la madre, ya sabemos que en algún momento la madre irá».