El controvertido comentario que se oyó a Carlos Sobera sobre Adara da mucho que hablar

Adara Molinero no tuvo una buena noche en la octava entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera. La concursante está en el punto de mira de casi todos sus compañeros por diversas razones. Le acusan de no participar en las tareas de supervivencia y, además, se oponen a que coja las riendas de la cocina.

Esto ha sido caldo de cultivo para que se hayan armado los conflictos más sonados de lo que llevamos de edición. Fundamentalmente con Yaiza, que llegó a amenazarle con agredirle en uno de los enfrentamientos. Pero también su novio Ginés le ha declarado la guerra a la madrileña y no pierde de vista cada uno de sus pasos para criticarla y despellejarla.

En ese sentido, el programa de Carlos Sobera mostró al afamado tiktoker desacreditando a Adara sin ambages. Es más, cuestionó que fuera la salvada por la audiencia reiterativamente y la tildó de mala superviviente. «Es insoportable. Hay gente aquí que se está tocando la nariz. Viene nada más que a la hora de comer y ya está. Eso es lo único que hace. Y se salva la primera. Pescar no pesca. No hace nada», aseveró.

Además, le acusó de ser la culpable de que los cangrejos se escaparan por la noche del saco en el que estaban almacenados. «Eso está todo estudiado. Quiere el vídeo de la mañana. Vi con la linterna a Adara agachada y cuando eché la luz de la linterna se levantó y se fue para allá. Está buscando la gresca y la va a tener conmigo», advirtió el jienense.

Al hilo, y para seguir demostrando la animadversión cada vez más fuerte entre Ginés y Adara, ‘Supervivientes’ también emitió un vídeo en el que Adara replicaba a las malas caras y desaires de Ginés por cocinar temprano el arroz. Lo hacía tirando de un tono claramente vacilón. «Estás un poquito tenso, hay que relajarse. Tú fluye. Como no vas a cocinar tú, relájate. Y no son las doce de la mañana. Más que nada porque no tenemos relojito. ¿Te acuerdas? Venga, relájate. Vete a darte un bañito, disfruta del amor, vive la experiencia», le espetaba.

«Eso es cosa mía, bonita. El amor cuando estás enamorado es muy bonito», acertaba a decirle un Ginés incapaz de seguirle el tono. «Claro que sí, hay que disfrutarlo. Eso es lo que tienes que hacer y yo voy a dedicarme a hacer la comidita que hoy me toca a mí. ¿Vas a ver cómo cocino Gines?», le provocaba ella. «No me interesa verte», sentenciaba él. «Yo creo que sí, que te molaría pillín. Yo sé que te gustaría», se regodeaba Adara de un modo burlón. «Yo estoy a otro nivel en la cocina», se defendía Corregüela. «¿Otro nivel? Pero si siempre cocinas lo mismo, siempre cocinas arroz con pescado», le rebatía la joven.

Un vídeo que fue rápidamente comentado en el plató. Y mientras el público aplaudía la postura de Adara y algunos colaboradores como Oriana la halagaban, Carlos Sobera dejó un comentario contra la concursante que deja entrever que no le produce muchas simpatías. «Ginés tiene mucho aguante porque hay que reconocer que ahí ha estado un poquito telita», se le escucho decir al presentador vasco.

«Carlos Sobera cada vez disimula menos que no le gusta nada Adara»

Unas palabras con las que Carlos vino a decir que Adara es una provocadora y que, por supuesto, no pasaron por alto los espectadores. «Un «buen» presentador debe ser imparcial» o «Sobera cada vez disimula menos que no le gusta nada Adara» fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Los tiritos desafortunados de @carlos_sobera a Adara no me gustan. Un "buen" presentador debe ser imparcial.#TierraDeNadie8#AdaraSv23A — 🐘💜Marta Rodríguez💜🐘 (@Gajah_MOR) April 25, 2023

Nunca le ha gustado Adara, y se le nota — maria vacas sentis (@mvacsen) April 25, 2023

Sobera cada vez disimula menos q no le gusta nada Adara



Tampoco es de extrañar siendo Sobera el gran defensor de Olga Moreno



😵‍💫😵‍💫🤦🐟#Supervivientes2023#TierraDeNadie8#APOYOROCI026A — Luca (@Lucaagostini222) April 25, 2023

#TierraDeNadie8 q diga Carlos Sobera q Ginés ha tenido mucho aguante? Mire Vd ser hágaselo mirar xq aguante el de Adara d insultos reirse de ella faltarle al respeto no hay comparación — mont-ogij (@montse_gijn) April 25, 2023

¿¿¿Pero qué dice Carlos Sobera de que Adara va a poner nerviosos a los demás después de un vídeo en el que se ve que tanto Adara Y Jonan le dan un buen co sejo a Asraf y él se lo agradece??? No entiendo una puta mierda xD #TierraDeNadie8 — G MotoFighter🥊 (@GBWR13) April 25, 2023