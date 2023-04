Exigen la expulsión disciplinaria de Yaiza por amenazar con agredir a Adara en ‘Supervivientes’

Las recompensas del Pirata Morgan a los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ parece que las carga el diablo debido a las terribles consecuencias que ha generado el último reparto. En esta ocasión, algunos participantes del grupo como Adara y Yaiza subieron al encuentro del Pirata para hacerse con una recompensa que ha terminado enfrentándolas en un descomunal choque que ha sobrecogido a los espectadores.

La organización les ha ofrecido varios platos de tortilla y pan. Sin embargo, todas las raciones no eran iguales de tamaño, lo que les ha obligado a repartirlo. Para poder comer todos, debían ponerse de acuerdo y argumentar sus razones. «Espero que a las chicas no nos deis los trozos pequeños», ha saltado en un primer momento Adara Molinero. «Esto no va por género», le ha respondido Diego Pérez. Tras ello, todos han votado dando lugar a una guerra abierta entre Yaiza y Adara, especialmente cuando la novia de Ginés ha asegurado que Adara se merecía el más pequeño.

«Sería de coña que yo me comiera el más pequeño de todos y esta señorita que lleva dos semanas aquí», ha argumentado Adara. Ante ello, Yaiza ha soltado: «Cuidadito que tengo nombre señorita. Tengo nombre y voy a pescar todos los días y abro cocos. Lo que te jode es que soy tu rival y lo que estás viendo ahí es eso». Un comentario que ha provocado las risas de Adara y que el conflicto fuese en aumento. «Para tomar el sol, no necesitas más tortilla. Yo también sé tomar el sol», le ha arreado nuevamente Yaiza.

Bronca por repartir los pedazos de tortilla 💣



🔁 Team Adara

❤ Team Yaiza



🏝 #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MMmxVAEbmU — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2023

«Yo no me conformo con esta decisión teniendo a esta señorita», ha replicado Adara, por lo que el reparto se ha suspendido. No así las críticas por parte de Yaiza, puesto que le ha vuelto a asestar un nuevo golpe: «Para tomar el sol tampoco te hace falta tanto». A pesar de ello, Molinero ha seguido defendiendo su postura: «Como superviviente tengo dos cojones y veo que no me lo merezco». Finalmente, debido a esa falta de consenso, se invalidaba que pudieran disfrutar de la recompensa, lo que ha hecho que a su vuelta a la playa los ánimos terminasen de caldearse.

Explota la guerra entre Yaiza y Adara

Por un lado, Yaiza Martín ha explotado diciendo: «Me estoy de vacaciones a partir de hoy, pero ya mismo. Mira, voy a tomar el sol y todavía dice que tienes más cuerpo que yo. Porque está celosa y no tiene estas dos (sus pechos). ¿Estamos locos o qué? Que tienes más cuerpo tú que yo dice, vete a cagar». Por el lado contrario, Adara se ha desahogado junto a Asraf con el que, sollozando, ha compartido: «¡Qué sinvergüenzas! Es que estoy harta ya, ya tengo que explotar tío. Estoy hasta las narices. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? Una mierda, una basura».

Adara se viene abajo tras enfrentarse a sus compañeros 💥



🔁 Se merecía un cacho de tortilla más grande

❤ Se merecía el pedazo pequeño



🏝 #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/PJ98iSvT7l — Telecinco (@telecincoes) April 25, 2023

Junto al grupo principal, Yaiza ha proseguido atacándole: «Durante el mes que llevo aquí yo he pescado, yo he abierto cocos, yo he hecho de comer… Yo no lo he visto porque acabo de llegar y resulta que tú votas lo que yo llevo aquí que llevo un mes. ¿Conviviendo conmigo cuánto llevas? Una semana. No llevas ni una semana. ¿Qué he hecho durante una semana para que tú me votes? ¿Que he visto yo de ti? Sol y playa, chimpún».

«Yo me dejo la piel aquí y tengo dos cojones y soy una buena supervivientes. ¿Sabes lo que no soy? Bienqueda. Me querían dar el trocito de tortilla pequeño, pero no me duele. Me duele que se me tire por tierra, ¿sabes?», ha proseguido desahogándose Adara. Por su parte, Yaiza ha sobrepasado todos los límites al amenazarle gravemente: «Como me vuelva a decir algo del físico colega, cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto«. «¡Ya basta, ya basta! Y evito discutir, pero llega un día que explotas joder», ha concluido Adara en el otro extremo de la playa.

Yaiza, en el punto de mira de unos espectadores que urgen medidas a la organización de ‘Supervivientes’

Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han estado especialmente atentos a este gran encontronazo. De hecho, han sido muchos los que tildan a Yaiza de «agresiva» y los que piden a la organización del programa su expulsión o que, al menos, se tomen medidas para evitar algo de lo que haya que lamentarse. «Yaiza debe tener una expulsión disciplinaria», pide un espectador. En la misma línea hay quien carga: «Yaiza es de lo peor no entiendo que hace ahí ni en televisión».

Yaiza amenazando de que va a romperle la nariz a Adara, OJO @Supervivientes os estais pasando demasiado dejando a esta cerda #TierraDeNadie8 — 👑 REINA ADARA 👑 (@mcan_pe) April 25, 2023

YAIZA AMENAZANDO CON PEGARLE A ADARA ??? Hola ? #TierraDeNadie8 — 🐣Tupollitofavorito🐣 (@TuPollito000) April 25, 2023

Yaiza es de lo peor no entiendo que hace ahí ni en televisión #TierraDeNadie8 — Belen 🖤✨ (@anabelen2404) April 25, 2023

Pero en serio @Supervivientes

no va a hacer nada con una persona que acaba de amenazar a una concursante con romperle la nariz????

Hasta dónde vamos a llegar con esa asquerosa???#TierraDeNadie8 — Palicosa🤪 (@Leiladosmil) April 25, 2023

Yaiza a Adara: "Lo mismo no te operas la nariz por físico, sino porque te la han roto".



Yaiza sigue EJERCIENDO VIOLENCIA.@Supervivientes pero da igual… de aquí a una semana, toca campaña para dejar de mala a Adara.

¡SOIS IGUALES DE GENTUZA que los que tenéis ahí metidos!… — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) April 25, 2023

Pero y el comentario ese de a lo mejor te rompen la nariz?? Se puede ser mas chunga y macarra

#TierraDeNadie8 — Anita sanblas (@TheFamousAnita) April 25, 2023

Que la chabacana está amenazando con la nariz de Adara ???

Ósea amenazas ????

🤮 y que la organización no diga nada es repugnante ! #TierraDeNadie8 — nayra👁✈️madre guerrera de 3 nenas 🥰) ITZIBRIDAN (@nayra513) April 25, 2023

La amenaza de Yaiza que? Eso no se sanciona? #TierraDeNadie8 — Braulio Elies (@eliesbraulio) April 25, 2023

Sancion a Yaiza ya, vergonzoso las amenazas #TierraDeNadie8 — oihaneee (@oihane_les) April 25, 2023

LA MACARRA DE YAIZA DICIENDO QUE LE VA A PARTIR LA NARIZ A ADARA MACARRA CHUNGA ASQUEROSA #TierraDeNadie8 — Nacho Alcántara (@nacho2at) April 25, 2023

literalmente Yaiza le ha dicho a Adara que como vuelva a decirle algo sobre la comida le iba a PARTIR LA NARIZ



haced algo con esta bruja @Supervivientes #TierraDeNadie8 — PAPELA💫🕊💜 (@lapapela_) April 25, 2023

Yaiza dando a entender a Adara que tenga cuidado porque puede romperle la nariz y no va a poder operarse.



Una amenaza en toda regla hablando abiertamente de querer cometer una agresión. ¿Esto también lo permiten @Supervivientes? #TierraDeNadie8 — CANARION (@ElCanarionaso_) April 25, 2023

@Supervivientes expulsión a Yaiza por violenta! Actuar ya de una puta vez. Basta #TierraDeNadie8 me lo dice a mi y la arrastro la muy cerda — Nathalie 🇫🇷🇪🇸 (@Nathalie_123456) April 25, 2023

#TierraDeNadie8 Yaiza acaba de amenazar Adara con un puñetazo? Es flipante lo de esta sinvergüenza, a la puta calle el jueves. — Nayara ✈️✈️✈️✈️ (@Barbie230885) April 25, 2023