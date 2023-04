«A la calle»: Cancelan a Diego Pérez por lo que se le llega a escuchar en ‘Supervivientes’

Noche repleta de momentos cargados de alta tensión la que se ha vivido durante la emisión dominical de ‘Supervivientes 2023‘. El debate moderado por Ion Aramendi ha abordado los numerosos enfrentamientos que se han dado en la convivencia, siendo el protagonizado por Asraf Beno y Diego Pérez uno de los más destacados.

Dicho encontronazo se ha originado mientras los chicos de Playa Royal se encargaban de bajar un tronco de grandes dimensiones. En un momento determinado, la pareja de Isa Pantoja le ha soltado a su compañero: «Espérate hijo, me está rajando». Por su parte, Diego Pérez ha ironizado diciendo: «Como no pesa». Acto seguido, se ha explicado el origen de su comportamiento.

«Te has reído diciendo ‘si no pesa’. Si ya sé que no pesa. Si yo también soy fuerte. Pues tira. Si a mí no me pesa tampoco», ha contraatacado Diego Pérez visiblemente molesto. «Me has estado empujando», se ha defendido Asraf mientras que su compañero volvía a incidir: «Has dicho ‘si no pesa’ como si fuésemos unos mierdas».

«Me has estado empujando aposta», le ha acusado nuevamente Asraf. Algo que Diego ha admitido sin pudor y desafiando a una posible represalia de la organización de ‘Supervivientes’. En ese momento Manuel Cortés, enemigo íntimo de Asraf, ha querido mostrar su apoyo a Diego dándole veracidad a la versión de éste. Al verse acorralado, Asraf Beno ha soltado: «Yo no te he dicho nada. Te he dicho que si quieres, que esto no pesa. No sé por qué te estás quejando tanto. Lo siento por herir tu hombría tío«.

Unas declaraciones que han terminado por caldear el ambiente. «Eres tú el que me ha intentado dejar a mí y a Manu de que no podemos. No es el peso. No te rías, sí te has reído», ha gritado Diego Pérez. Lejos de quedarse ahí, éste ha terminado con un comentario controvertido: «No hieres mi hombría tú. Llevo treinta años aquí pegándome con gente, vas a venir a herir mi hombría. Me sobra la hombría a mí y los cojones«. Unas palabras en referencia a su carrera como boxeador.

Asraf: “Lo siento por herir tu hombría”



Diego: “Llevo 30 años pegándome con gente, me vas a decir tú a mí de la hombría” #ConexiónHonduras5 pic.twitter.com/CSE3tKZcGN — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) April 2, 2023

Aluvión de críticas hacia Diego Pérez en ‘Supervivientes’

Este último comentario de Diego Pérez ha provocado un aluvión brutal de críticas por parte de los espectadores de ‘Supervivientes 2023’. «Yo pensé que sería buen superviviente. Pensé mal. Pido disculpas. Diego, cuando podamos, a la puta calle», confesaba una seguidora.

«No, Diego. No eres más hombre por pegarte con gente», ha sentenciado por su parte otro espectador del reality. Tampoco han faltado quienes han tachado las actitudes de Diego Pérez de “machistas”. De hecho, han sido muchos los que han compartido su gran decepción: «Diego se me cae por completo».

Diego: “Llevo 30 años pegándome con gente, me sobra la hombría” 💀



Me quedo tiesa con su definición de hombría😂#ConexionHonduras5 — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) April 2, 2023

Joerrr el diego yo pensé sería buen SV … pensé mal pido disculpas…diego cuando podamos a la Put…calle🏃🏃🏃🦉🦉#ConexiónHonduras5 — Maria (@Maaariiia28) April 2, 2023

De que siglo se ha escapado el señor ese? Porque menudo argumento más rancio 🥲 https://t.co/vI4Hkv1qYb — Una sinvergüenza del norte (@chicadonorte) April 2, 2023

Comentario machista y desagradable https://t.co/OcwTdvs733 — Suescun Molinero56,3%🕊💜 (@katiaAveiroSV14) April 2, 2023

No, Diego. No eres más hombre por pegarte con gente.



Lo bien que le vendría a más de uno deconstruirse un poquito por puro amor propio y no quedar así de mal en televisión.#ConexionHonduras5 https://t.co/DVMZKRpK4M — Sita ☽ (@s1t4_) April 2, 2023

Diego: – “Me suda los cojones que me digas lo de la hombría, llevo 30 años peleándome” 😳

No Diego, no. La hombría nada tiene que ver con la agresividad y el salvajismo. #conexionhonduras5 — Lucho Ortiz (@luchotvoficial) April 2, 2023

#ConexiónHonduras5 Diego se me cae por completo ,vale que no le caiga bien Adara ni Asraf eso es comprensible ,pero de ahí el acoso y derribo sin motivos pasa de castaño a oscuro

Que pena apostaba por el .Next — woooowww (@Stefi79041707) April 2, 2023

Diego era de mis top.

Pero como se pone con esa chulería.

Pierde puntos.#ConexiónHonduras5 — Mismamentte (@Mismamentte) April 2, 2023

Diego a la puta calle ya #ConexiónHonduras5 — ✵RAMON BOLLO CORTES 🥯 ✵ (@ramongitano2345) April 2, 2023

Qué decepción con Diego.

Sí, lo digo#ConexiónHonduras5 — Rojo_Escarlata 🌶 (@Rojo_Escarlata9) April 2, 2023