El origen que esconde la cruzada entre Asraf y Manuel Cortés en ‘Supervivientes’

La versión dominical de ‘Supervivientes 2023‘ ha estado marcada por los últimos encontronazos que han protagonizado Manuel Cortés y Asraf Beno. Un choque del que ya avisaba Jorge Javier durante la última gala y que se ha podido ver íntegro en ‘Conexión Honduras’. Los concursantes han vuelto a enfrentarse en una dura pelea que ha dejado patente su nula afinidad y cuyo verdadero motivo poco ha tardado en salir a la luz.

En un primer momento, la trifulca se ha originado por los tiempos a la hora de pescar. En concreto, Asraf ha esperado a que las maderas se secaran para hacer fuego. Sin embargo, Manuel ha querido salir antes a pescar y, una vez terminada la faena, el hijo de Raquel Bollo le ha afeado a su compañero no haber hecho fuego. «Me da igual que vayas a pescar o no. Lo suyo es que después de que haya fuego, se vaya a pescar», le ha recriminado Asraf.

De igual manera, la pareja de Isa Pantoja le ha ofrecido hacer fuego a Manuel. Ante ello, él le ha dicho que no sabía y Asraf ha vuelto a la carga: «Será que no quieres aprender». La tensión entre ambos ha ido a más cuando el marroquí le ha reprochado que haya ido a pescar sin hacer fuego llegando a asegurar que ha ido a matar peces. «No se trata de hacer comentarios de matar peces o no. Yo voy a pescar, no a matar peces», le ha corregido Manuel Cortés.

Este conflicto ha originado otro mayor entre los dos a cuenta de la hora de ir a pescar. «Solo con la cara sé lo que estás pensando. Por mí no tengas problema, te puedes ir hoy (a pescar)», ha comenzado espetándole Manuel Cortés. Al ser consciente de la tensión, Asraf le ha soltado: «No voy a hablar conmigo». «Te estás retratando solo», le ha picado Manuel mientras ha continuado afeándole el irse a pescar sin avisar. Una crítica que ha sacado de quicio a Asraf y que Manuel ha seguido repitiendo en la playa: «No mientas, ¿por qué eres tan falso y tan embustero?».

«¿No he preguntado a todo el grupo: podemos ir todos?», se ha defendido Asraf Beno. «Las cosas son como son, sé un hombre de una vez», le ha soltado Manuel. Así pues, Asraf le ha acusado: «Se queda con lo que quiere este hombre». Por su parte, la pareja de Isa ha comentado: «Tú quieres una discusión y ya está». Lejos de calmar las aguas, Manuel ha seguido insistiendo: «No te interesa decir lo que se ha dicho. No te interesa ser claro o sincero. Eres un puto falso y un sucio. Aquí está viendo España lo falso y lo cínico que eres».

El origen de la contienda entre Asraf y Manuel Cortés

Esta discusión no ha sido la mayor, puesto que en ‘La Palapa’ ambos vivieron otro tenso encontronazo que ha dejado ver el origen de su disputa, que no tiene que ver realmente con nada del concurso. En esta ocasión, los dos han comenzado recriminándose sus comentarios sobre «los packs» entre Manuel y Alma Cortés e Isa y Asraf. En medio de esa trifulca, Manuel ha destapado el motivo de su enemistad: «Lo que te duele es que yo no defendí a tu mujer (Isa) cuando mi primo (Kiko Rivera) la atacaba. Eres un embustero». Por su parte, Asraf se defendía diciendo: «Eres un mentiroso. Yo no te dije eso. Yo no soy ningún falso. No vuelvas a sacarme cosas de fuera».

«Las cosas de fuera las sacas tú fuera de cámara. Mi primo (Kiko Rivera) es mi hermano y si te duele, revientas», le ha apostillado el hijo de Raquel Bollo. «¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría del grupo sabe lo que eres y soy el único que te lo dice. Los demás compañeros te pueden decir que mi concurso no se basa en ti. Eres la única persona con la que no llego a un acuerdo», ha añadido. Tras este comentario, Asraf ha dejado entrever que Manuel podría entrar al concurso condicionado; algo que Manuel ha negado de forma tajante.