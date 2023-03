La incendiaria pregunta de Jorge Javier sobre Mario Vaquerizo y Alaska que cortó el ‘Deluxe’

La semana pasada, Jorge Javier Vázquez sorprendía a todos los lectores de su blog de ‘Lecturas’ dedicando unas demoledoras palabras a Alaska y Mario Vaquerizo. Todo a raíz de unas declaraciones del cantante en ‘Déjate querer’. donde comparaba la época actual con la dictadura franquista. Ya que, según él, «no puedes decir lo que piensas».

Ante tal comparación, el presentador de ‘Sálvame Deluxe’ fue demoledor tanto con Mario como con su mujer, Alaska. «¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar delitos falsos con la misma facilidad que se dictan los números del Euromillón», escribió Jorge Javier en su blog de ‘Lecturas’, haciendo referencia a las intervenciones de Alaska en el programa de Federico Jiménez Losantos.

El comunicador se mostró muy decepcionado con la pareja, y reprochó a Mario Vaquerizo que se «compadree con representantes de un partido que se oponen a la consecución de los derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+». La repuesta por parte de los artistas no tardó en llegar. Aunque ambos trataron de restar importancia a estos ataques y respetan que Jorge Javier de su opinión, pese a que no la compartan. «Me duele quedarme calvo, las opiniones de los demás, no», aseguró el cantante.

La aclaración de Jorge Javier sobre Alaska y Mario: «Que quede claro»

Jorge Javier, obligado a aclarar una cuestión sobre Alaska y Mario Vaquerizo

Este viernes, 24 de marzo, durante el polígrafo de Víctor Sandoval en ‘Viernes Deluxe‘, el presentador, aprovechando la buena amistad que el colaborador tiene con Alaska, le formuló una pregunta sobre la relación de su amiga con el cantante de las Nancys Rubias. No obstante, antes de hacérsela, el de Badalona quiso hacer una aclaración: «Que quede bien claro que yo no tengo absolutamente nada que ver con la redacción de las preguntas y que yo me entero cuando las leo aquí».

Tras esta matización, Jorge Javier Vázquez le lanzó la controvertida pregunta a Víctor Sandoval: «¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?». A lo que él respondió: «No, en absoluto. Es más, creo que ha sido lo mejor que le ha pasado». Sin embargo, la máquina de Conchita dictaminó que mentía. Y Kiko Matamoros aseguró que Víctor había «puesto a parir» a Mario en numerosas ocasiones.

Ante esta acusación, el colaborador no dudó en defenderse: «Pues te han mentido. Para mí Alaska es lo más importante de mi vida. ¿Cómo va a ser una mala influencia si le va mejor que nunca? Es la única persona que ha hecho que Alaska tenga una economía normal. La ha centrado», sentenció Víctor.