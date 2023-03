Preguntan a Alaska por Jorge Javier tras su feroz crítica y lo que dice no puede sorprender más

Alaska acudió este jueves a Los Premios Dial y no dudó en responder a Jorge Javier después de decir que tanto ella como Mario Vaquerizo son «la gran decepción»

Este pasado miércoles, Jorge Javier Vázquez sorprendía a todos escribiendo un artículo en su blog de la revista ‘Lecturas’ en el que atacaba duramente a Alaska y a Mario Vaquerizo. Todo después de que éste asegurara el pasado sábado en ‘Déjate querer’ que «hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido en una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho».

Unas palabras que no sentaron nada bien a Jorge Javier, quien, a través de su blog semanal de la citada revista, ha cargado contra la pareja, a la que incluso llamó «la gran decepción». Según el presentador de ‘Sálvame’, fue el artículo que más le costó escribir por lo que han significado en su vida tanto Alaska como Mario. «¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es verter falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del Euromillón», escribía el comunicador, en referencia a Federico Jiménez Losantos, con el que la cantante lleva años colaborando en su programa de radio.

«Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé. Porque cada vez que Alaska le ríe alguna gracia o permanece callada ante algunos de sus desatinos, muchos de sus seguidores recibimos una hostia de realidad y nos preguntamos desolados: ‘Cariño, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin'», añadía el presentador, citando una estrofa de una de las canciones más famosas de la artista.

Alaska contesta a Jorge Javier Vázquez: «No me siento retratada»

Pues bien, este jueves, 16 de marzo, la cantante ha acudido a la entrega de los Premios Dial en Tenerife. Al pasar por el photocall, ha atendido amablemente a la prensa, y ha dejado claro que no le importan en absoluto las palabras de Jorge Javier: «Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión. Y esa es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera». «No me ha dolido, porque no me siento retratada, entonces es muy distinto. No hay nada que añadir. Él escribe un artículo sobre algo y es su opinión», ha señalado Alaska ante los micrófonos de Europa Press.

No obstante, asegura que el artículo «no me sorprendió», pero «tampoco me lo esperaba. Muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo». E insiste: «No tiene, de verdad, ninguna importancia». Para sorpresa de todos, ha dejado claro que va a tener la misma relación que hasta ahora: «Nunca hemos sido amigos, pero nos ha tratado siempre maravillosamente. En el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así».

Al ser preguntada por su labor como presentador, Alaska no ha dudado en alabarle a pesar de esta demoledora crítica: «Es un gran entendedor, ¿tenéis alguna duda? No hay nada que decir, de él puedo decirte lo mismo hoy que la semana pasada», ha sentenciado. Unas conciliadoras palabras que nadie esperaba después del sonado ataque público de Jorge Javier.