El indigesto choque entre Isa Pantoja y Raquel Bollo en ‘Supervivientes’ que traerá consecuencias

Uno de debates más encendidos en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ se ha originado a colación del enfrentamiento entre Asraf Beno y Manuel Cortés. Los dos concursantes se han dedicado infinidad de ataques que, fuera del reality, han salpicado a más de uno. Es el caso de Raquel Bollo e Isa Pantoja, quienes se han empeñado en defender a sus respectivos familiares. No obstante, cabe destacar que el enfrentamiento ha ido a más especialmente cuando han salido a relucir los trapos sucios relacionados con su familia.

Desde el primer momento, Isa Pantoja ha defendido el papel de Asraf en el concurso de Telecinco: «No entiendo por qué molesta tanto que Asraf haga cosas… Molesta porque deja en evidencia que los demás no hagan tanto». Así pues, la pareja de Asraf ha incidido en la advertencia que le podrían haber hecho a Manuel Cortés sobre Asraf. «Una cosa es que no se conozcan porque es verdad que se han cruzado tres veces, pero cuando dicen me han advertido…», le ha afeado. «Vamos a ver las cosas cómo son. Si nos ponemos a desmigar, vamos a desmigar las cosas bien», ha contestado visiblemente enfadada Raquel Bollo.

Este comentario ha hecho explotar a Isa Pantoja, quien ha estallado diciendo: «Vemos que le han advertido igual que tú sabes perfectamente quién le ha podido advertir, lo sabemos todos porque (Manuel) conoce a Asraf de hace tres días». Ante esto, Raquel Bollo no se ha quedado callada y le ha acusado: «Ya estás manipulando«.

Isa Pantoja no se corta y señala a Kiko Rivera como responsable

Poco después, Isa Pantoja ha vuelto a pronunciarse sobre la identidad de la persona que le habría podido advertir a Manuel sobre Asraf. «Una persona que le cae mal Asraf porque advertirle el supuestamente negativo y que con Manuel se lleva bien… obviamente hay una persona muy allegada a mí con la que no tengo relación. Es una interpretación, es mi hermano«.

Por su parte, Raquel Bollo ha manifestado: «Es absurdo». En vez de cambiar de tema, Isa ha seguido insistiendo: «igual el otro (Kiko Rivera) le ha dado luz verde para que cuando tenga que discutir, discute. No entiendo esa actitud con Asraf». Un comentario que ha provocado la ira de Raquel, quien le ha afeado: «Estás dejando a tu primo de tontito y tontito no. No le tienen que dar ni luz verde, ni achucharle. Me parece una provocación».

«¡No manipuléis!»: Raquel Bollo clama contra Isa Pantoja

El conflicto entre las dos no ha cesado puesto que después de ver la segunda parte de la bronca, ambas han vuelto a discutir. «El tono de hablarle tampoco es correcto. La primera persona que me mete a mí es Manuel… Sinceramente me lo esperaba de cualquier superviviente, pero de mi propio primo…», ha comentado visiblemente decepcionada Isa Pantoja.

Por su parte, Raquel ha interrumpido diciendo: «No manipuléis«. «No estoy en ese concurso, a mí no me tiene que nombrar», ha confesado visiblemente hastiada Isa, ante lo que Raquel ha contestado exculpando a su hijo y señalando a Asraf: «Él (Asraf) te ha metido a ti».