Incendio en ‘Supervivientes 2023’ con el fuerte enganchón entre Asraf Beno y Manuel Cortés

Asraf Beno y Manuel Cortés han vuelto a enzarzarse en un nuevo y sonadísimo enfrentamiento en ‘Supervivientes 2023’.

‘Supervivientes 2023‘ ha vivido uno de los enfrentamientos entre concursantes más fuertes hasta la fecha: Asraf Beno y Manuel Cortés. A diferencia de su último encontronazo, los dos concursantes han hecho referencia a su vida fuera del reality sacando trapos sucios que han provocado más de un rifirrafe en plató entre Isa Pantoja y Raquel Bollo.

Todo ha comenzado cuando Manuel Cortés ha empleado el verbo «chanelar» para hacer referencia al comportamiento de Asraf. «Sabes mucho, sabes demasiado. Por quedar bien te has puesto a limpiar como si los demás no lo hubiesen hecho. Yo soy real, real hasta la muerte», le ha explicado el hijo de Raquel Bollo. Ante este ataque, Asraf se ha defendido diciendo: «Yo si que no haría cosas que has hecho tú». «Yo lo que no consiento es que me faltes el respeto. Voy y te lo digo a la cara, que eres un forzado», ha vuelto a insistir Manuel.

Ante la crítica de Manuel a las labores de Asraf, el principal aludido le ha rebatido diciendo: «¿Tú te crees que con la pesca ya está todo? Aquí yo te he visto con Kat y nada más». «Hago lo que me da la gana», le ha espetado Manuel ante lo que Asraf le ha afeado: «Entonces no digas que eres un tío trabajador». Lejos de quedarse callado, Asraf le ha soltado: «Tú venías con el este muy aprendido, ¿no?». Un comentario que ha incendiado los ánimos en la playa. «Al revés. Por mucho de que me hayan advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas«.

«Eres más falso que un billete de dos euros», le ha arreado Asraf. Ante este nuevo ataque, Manuel le ha calificado de «medio-tonto». Acto seguido, le ha soltado: «Se nota que cuando quieres hacer tele, la haces». Lejos de quedarse callado, Asraf se ha defendido atacándole: «No hemos venido a cantar, hemos venido a hacer tele». «Canto cuando me sale de los cojones. Eso para empezar. No empieces a tirar pullitas, porque si no empiezo yo a tirarte pullas que te van a dejar muy mal».

Al mismo tiempo, Manuel le ha acusado de hacer «tele barata». «El que hace el show eres tú hasta en la calle. Creo que tú haces el show en la calle. ¿Qué quieres? ¿pelear?», ha vuelto a insistir el hermano de Alma. Ante estos ataques, Asraf le ha calificado de barriobajero y ha sido entonces cuando le ha asestado un nuevo ataque a Asraf: «A mí me han dado una educación que seguramente no tengas tú».

Hay q ser muy hij0 d put4 x parte del Bollo q le diga a Asraf "ya me han advertido de ti pero preferí no hacer caso"

Está todo dicho. Cada vez me sobra + ese niñato en el reality y mi apoyo al 100% con Asraf #conexiónhonduras2 #tierradenadie3 pic.twitter.com/rvN51oDhgJ — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) March 21, 2023

Asraf pone contra las cuerdas a Manuel: «Que digas eso de tu prima dice mucho»

Los ánimos en los Cayos Cochinos no se han templado puesto que la bronca entre los dos ha ido a más cuando el novio de Isa Pantoja le ha afeado que le echase en cara cosas de fuera. En concreto, el hijo de Raquel Bollo le habría acusado de aprovecharse de Isa Pantoja con la siguiente declaración: «El pack que has hecho cuatro años». «Y tú, ¿qué insinúas con el pack con mi hermana?», le ha rebatido el hermano de Alma.

En ese momento, Asraf ha vuelto a la carga reprochándole a Manuel que haya sacado su relación con Isa: «Que digas eso de tu prima dice mucho». «Quizá mi prima no sabe cómo te comportas. Mi prima quizá no sabe cómo te comportas aquí. Por mucho que me duela y por mucho que estás con mi prima, Asraf es un víctima y un sobreactuado», ha dejado caer el superviviente. Finalmente, Manuel Cortés ha zanjado la disputa con un sonoro mensaje de advertencia: «Preocúpate de la gente que tienes alrededor«.